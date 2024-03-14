На практике для того, чтобы выехать за границу, отсрочка не нужна. Об этом рассказал адвокат Олег Лукьянчиков.

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Исключены с учета

Юрист вспомнил о письме от ГПСУ, которое появилось осенью прошлого года. В нем говорилось, что за границу можно выпустить лиц, которые исключены с воинского учета на основе части 6 статьи 37 Закона о воинской обязанности и военной службе. В то же время запрещался выезд для мужчин, которых исключили с учета по состоянию здоровья по приказу Минобороны о ВВК под номером 402.

Впрочем, сегодня на практике людей, исключенных с воинского учета, выпускают из Украины беспрепятственно, независимо от того, какая запись в военном билете – 402-й приказ или статья 37 Закона.

Выезд за отсрочкой

Также адвокат отметил, что под Новый год в ГПСУ начали утверждать, что для выезда за границу нужно предъявить документ об отсрочке независимо от основания, на котором лицо выезжает. В то же время на практике люди могут выехать без отсрочки. Хотя не обходится без исключений.

По словам Лукьянчикова, если человек имеет инвалидность, или сопровождает лицо с инвалидностью, или выезжает на каком-то другом основании, предусмотренном правилами пересечения границы, то его выпустят даже, если он не имеет оформленной отсрочки.

Какие категории мужчин могут выехать за границу

Согласно действующему законодательству, право на пересечение границы в военное время имеют 11 категорий мужчин призывного возраста.

Мужчины, которые сняты с воинского учета по состоянию здоровья.

Временно непригодные мужчины.

Мужчины, которые имеют трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Отцы-одиночки.

Военнообязанные мужчины, которые имеют группу инвалидности.

Мужчины, которые сопровождают лицо с инвалидностью I или II группы, а также если едут ухаживать за больными родителями, женой или детьми.

Военнообязанные мужчины, которые имеют постоянное место жительства за рубежом, при условии соответствующей отметки в паспорте.

Военные, которые нуждаются в лечении или реабилитации или едут на обучение за границу.

Водители и волонтеры.

Работники железной дороги и моряки, которые работают на международных рейсах.

Спортсмены и деятели культуры.

Для выезда за границу, они должны иметь при себе соответствующие документы.