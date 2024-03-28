Український лідер 28 березня відвідав Сумщину. Зокрема, поспілкувався зі студентами. Президент прокоментував питання мобілізації, передає 24 Канал.

До речі Чи будуть мобілізувати в Україні з 18 років: Зеленський категорично відповів опонентам

"Так діє закон"

Що стосується загальної мобілізації, яка є з першого дня війни, вона поки що не змінювалася в тому чи іншому напрямку... Я думаю, якщо вони (випускники перед вступом на магістратуру чи аспірантуру – 24 Канал) не мобілізаційного віку, то ніяк підпадуть під мобілізацію. Так діє закон,

– підкреслив Зеленський.

Президент додав, розуміє, що є дуже багато різної інформації, зокрема, провокативної, неправильної – негативної. Зеленський зазначив, що є запити щодо зміни віку. Нагадав, що за закон про зниження до 25 років проголосувала Рада.

Але це точно не стосується 22, 23, 24 років. Зараз новий наратив, що 18-річних будуть мобілізувати. Ні,

– наголосив глава держави.

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Зверніть увагу! Комітет з питань нацбезпеки та оборони відхилив пропозиції, за якими молоді люди від 18 років не могли обирати час проходження базової військової підготовки під час воєнного стану, тож відповідно могли бути мобілізованими.