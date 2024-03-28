Так, виявили низку питань, які необхідно пропрацювати для удосконалення роботи ВЛК. Про що саме йдеться, 27 березня розповіли в Міністерстві охорони здоров'я.

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Які проблеми виявили під час перевірки ВЛК

Черги військовослужбовців продовжують спостерігатися. У частині ВЛК організовано запис тільки на перший візит. Далі ж управління чергою в закладі здійснюється в порядку живої черги, хаотично;

графік роботи комісій не є оптимальним — здебільшого з 08:00 – 09:00 до 14:30 – 16:00 у будні;

є випадки направлення на дообстеження, які видає лікар, вирішуючи це одноосібно, без погодження з головою ВЛК;

виникають труднощі у лікарів, які нещодавно працюють у складі ВЛК, з встановленням певних діагнозів військовозобов'язаним;

у деяких випадках через брак досвіду членів комісії трапляються недоліки у веденні документації. Також зафіксовано випадки, коли в експертних документах зазначаються клінічні діагнози, а не експертні;

залишається велика кількість паперових документів з перенесенням однакових відомостей з документа в документ;

виявлені невідповідності щодо норм роботи спеціалістів: одночасно здійснюється огляд військовозобов'язаних у спільному кабінеті (хірург, дерматолог, офтальмолог);

у багатьох комісіях проводиться одночасно огляд приписників і військовозобов'язаних. Це зумовлює додаткове навантаження.

У МОЗ зазначили, що рекомендації щодо оптимізації подальшої роботи ВЛК направлені до Київської МВА, ТЦК і СП та медичних закладів.

КМВА спільно з ТЦК проведе оцінку навантаження на роботу ВЛК та за потреби визначить додаткові заклади охорони здоров'я для проведення медичних оглядів військовозобов'язаних або продовження графіків роботи ВЛК.

Окрім того, продовжить контролювати питання обґрунтованості скерувань військовозобов'язаних на обстеження та випадки затягування проходження ВЛК.

У міністерстві уточнили, що середній термін проходження ВЛК становить 2 – 3 дні. Тож особливу увагу звертатимуть на роботу комісій, які їх систематично не дотримуються.

Організація роботи ВЛК, зокрема, якість медичних оглядів та терміни їх проходження, перебуватимуть під постійним контролем держави. Перевірку роботи комісій буде продовжено в інших областях,

– наголосили в МОЗ.

Зверніть увагу! Про порушення під час проходження ВЛК у цивільних медзакладах можна повідомити за телефоном: 0 800 60 20 19. У МОЗ наголосили, що продовжать інформувати відповідні військові адміністрації та правоохоронні органи про отримані скарги щодо роботи ВЛК, адже їх робота має проводитись виключно у правовому полі.

Що цьому передувало