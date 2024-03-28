Так, обнаружили ряд вопросов, которые необходимо проработать для усовершенствования работы ВВК. О чем именно идет речь, 27 марта рассказали в Министерстве здравоохранения.

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Какие проблемы обнаружили во время проверки ВВК

Очереди военнослужащих продолжают наблюдаться. В части ВВК организована запись только на первый визит. Далее же управление очередью в заведении осуществляется в порядке живой очереди, хаотично;

график работы комиссий не является оптимальным - в основном с 08:00 – 09:00 до 14:30 – 16:00 в будни;

есть случаи направления на дообследование, которые выдает врач, решая это единолично, без согласования с председателем ВВК;

возникают трудности у врачей, которые недавно работают в составе ВВК, с установлением определенных диагнозов военнообязанным;

в некоторых случаях из-за недостатка опыта членов комиссии случаются недостатки в ведении документации. Также зафиксированы случаи, когда в экспертных документах указываются клинические диагнозы, а не экспертные;

остается большое количество бумажных документов с переносом одинаковых сведений из документа в документ;

выявлены несоответствия относительно норм работы специалистов: одновременно осуществляется осмотр военнообязанных в общем кабинете (хирург, дерматолог, офтальмолог);

во многих комиссиях проводится одновременно осмотр приписчиков и военнообязанных. Это приводит к дополнительной нагрузке.

В Минздраве отметили, что рекомендации по оптимизации дальнейшей работы ВВК направлены в Киевскую ГВА, ТЦК и СП и медицинские учреждения.

КГВА совместно с ТЦК проведет оценку нагрузки на работу ВВК и при необходимости определит дополнительные учреждения здравоохранения для проведения медицинских осмотров военнообязанных или продления графиков работы ВВК.

Кроме того, продолжит контролировать вопрос обоснованности направлений военнообязанных на обследование и случаи затягивания прохождения ВВК.

В министерстве уточнили, что средний срок прохождения ВВК составляет 2 – 3 дня. Поэтому особое внимание будут обращать на работу комиссий, которые их систематически не соблюдают.

Организация работы ВВК, в частности, качество медицинских осмотров и сроки их прохождения, будут находиться под постоянным контролем государства. Проверка работы комиссий будет продолжена в других областях,

– отметили в Минздраве.

Обратите внимание! О нарушениях при прохождении ВВК в гражданских медучреждениях можно сообщить по телефону: 0 800 60 20 19. В Минздраве отметили, что продолжат информировать соответствующие военные администрации и правоохранительные органы о полученных жалобах относительно работы ВВК, ведь их работа должна проводиться исключительно в правовом поле.

Что этому предшествовало