Кроме этого, также будут судить и помощника депутата, которого также подозревают в уклонении от службы, а также руководителя аппарата Киевсовета и командира воинской части. Они помогали в реализации схемы.

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Детали дела

Следователи Государственного бюро расследований установили, что солдаты одной из воинских частей, трое из которых являются депутатами столичного горсовета, а еще один – помощник депутата Киевсовета, в течение года не появлялись на военную службу. В то же время они продолжали получать деньги за свою "работу".

Руководитель аппарата Киевской городской военной администрации способствовал оформлению липовой "командировки" трем депутатам и одному из их помощников в КГВА. К сделке был привлечен и командир одной из воинских частей теробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации,

– рассказали в ГБР.

Правоохранители предъявили трем депутатам и помощнику обвинения в уклонении от несения обязанностей военной службы, что совершено группой лиц по предварительному сговору. Кроме этого руководитель аппарата Киевской городской военной администрации получил подозрение в содействии в уклонении.

В то же время командир воинской части обвиняется в превышении служебных полномочий.

Дело об уклонении от службы депутатов передали в суд / фото ГБР

Деятельность ГБР