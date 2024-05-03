Окрім цього, також судитимуть й помічника депутата, якого також підозрюють в ухиленні від служби, а також керівника апарату Київради та командира військової частини. Вони допомагали у реалізації схеми.

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Деталі справи

Слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що солдати однієї з військових частин, троє з яких є депутатами столичної міськради, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу. Водночас вони продовжували отримувати гроші за свою "роботу".

Керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового "відрядження" трьом депутатам та одному з їх помічників до КМВА. До оборудки був залучений й командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією,

– розповіли в ДБР.

Правоохоронці висунули трьом депутатам та помічнику обвинувачення ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою. Окрім цього керівник апарату Київської міської військової адміністрації отримав підозру у сприянні в ухиленні.

У той же час командир військової частини обвинувачується у перевищенні службових повноважень.

Справу про ухилення від служби депутатів передали до суду / фото ДБР

Діяльність ДБР