До слова, "у розшук" можуть потрапити не лише військовозобов'язані чоловіки, а й жінки.

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У яких випадках людину можуть внести в розшук: приклади МО

До прикладу, у розшук можуть внести громадянина, який не став на військовий облік після досягнення ним відповідного віку. Або ж громадянку, яка здобула медичну чи фармацевтичну освіту, але не стала на військовий облік.

Також у розшук можуть потрапити:

Громадяни, що були зняті з військового обліку, але не стали назад на військовий облік у зазначений термін;

Громадяни, що були виключені з військового обліку, але після 18 травня зобов'язані стати на військовий облік і не зробили цього;

Громадянин, який перебуває на військовому обліку, не проживає за зареєстрованим місцем проживання та не повідомив про це ТЦК;

Громадянин, що отримав повістку, не з'явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин;

Громадянин, що отримав направлення на ВЛК, не пройшов комісію або після проходження комісії не з'явився повторно до ТЦК;

Громадянин, який після оновлення даних і проходження ВЛК отримав повістку про призов на військову службу під час мобілізації та не з'явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин.

В МОУ додали, що крім зазначених підстав не відкидається людський фактор, коли під час заповнення даних оператором реєстру "Оберіг" була допущена помилка або не внесені деякі дані. Однак все одно для того, щоб виправити ситуацію, людина має з'явитись до ТЦК та СП.

До слова, нещодавно повідомлялося, що Міноборони виправило помилку, через яку у застосунку Резерв+ деякі громадяни мали безпідставний статус "у розшуку". Таки статус безпідставно мали понад 700 тисяч українців.