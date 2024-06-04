Постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что это касается тех работников, которые получили "бронь" от Минэкономики.

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Кому продлена отсрочка

Бронирование автоматически продлят на три месяца для тех, у кого не закончился ее срок на момент принятия постановления, 7 мая.

Постановление касается бронирования в рамках соответствующих решений Минэкономики, согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 года № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

Кто подпадает под бронирование

Напомним, что сейчас предприятия могут бронировать до 50% своих военнообязанных работников. В частности под бронирование подпадают работники предприятий, которые обеспечивают составляющие Сил безопасности и обороны в вооружении и военной технике.

Также, по постановлению Кабмина, есть предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, которые имеют возможность бронировать своих военнообязанных сотрудников до 100%.

Известно, что сейчас власть нарабатывает новые механизмы бронирования, поэтому правила могут измениться. В частности ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия заявил, что правительство разрабатывает новый механизм бронирования, где критерием станут уплаченные налоги или зарплаты работников.

Однако впоследствии СМИ сообщили, что ОП отказался от реализации идеи "экономического бронирования".