При этом оповещение и вручение повесток тоже продолжают осуществлять работники ТЦК и СП. В частности, известно о случаях, когда сотрудники ТЦК забирают военнообязанных мужчин с улицы и везут в ТЦК. В Минобороны объяснили, законно ли это.

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В ведомстве объяснили, что принуждение имеет место, когда человек, который уклоняется от мобилизации, выражает явное неуважение и оскорбления в адрес военных ТЦК.

"Представители ТЦК – это ветераны, которые после признания их ограниченно годными к военной службе, были направлены для дальнейшего прохождения военной службы в тыловые воинские части и органы военного управления, то есть те же ТЦК СП", – отмечают в Минобороны.

Когда это незаконно

В то же время если человек считает, что он был доставлен в ТЦК и СП незаконно, он имеет право обратиться в Нацполицию или ГБР с заявлением о совершении в отношении него административного или уголовного правонарушения.

"Это может быть в случае, если человек смог предоставить представителям ТЦК СП документы о бронировании или отсрочке от призыва, принял повестку, подтвердил, что явится по полученной повестке в ТЦК СП, но к нему почему-то была применена сила и принуждение", – говорится в разъяснении.

Мобилизация в Украине: главное

4 июня Кабмин продлил бронирование для критически важных для экономики предприятий еще на 3 месяца.

К слову, ранее методы "силовой мобилизации" прокомментировал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. По его словам, часть случаев, которые попадают в сеть, являются постановочными и их делают специально для российской пропаганды. В то же время реальные случаи превышения полномочий – рассматривается, ведутся расследования и меры, чтобы процесс мобилизации проходил "максимально корректно". Он отметил, что Минобороны не терпит превышение полномочий представителями ТЦК и СП.