При цьому оповіщення та вручення повісток теж продовжують здійснювати працівники ТЦК та СП. Зокрема, відомо про випадки, коли співробітники ТЦК забирають військовозобов'язаних чоловіків з вулиці і везуть до ТЦК. У Міноборони пояснили, чи законно це.

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У відомстві пояснили, що примус має місце, коли людина, яка ухиляється від мобілізації, висловлює явну неповагу та образи на адресу військових ТЦК.

"Представники ТЦК – це ветерани, які після визнання їх обмежено придатними до військової служби, були направлені для подальшого проходження військової служби в тилові військові частини та органи військового управління, тобто ті самі ТЦК СП", – зазначають у Міноборони.

Коли це незаконно

Водночас якщо людина вважає, що її було доставлено до ТЦК та СП незаконно, він має право звернутися до Нацполіції або ДБР із заявою про вчинення щодо нього адміністративного чи кримінального правопорушення.

"Це може бути у разі, якщо людина змогла надати представникам ТЦК СП документи про бронювання або відстрочку від призову, прийняла повістку, підтвердила, що з'явиться за отриманою повісткою до ТЦК СП, але до нього чомусь було застосовано силу і примус", – ідеться у роз'ясненні.

Мобілізація в Україні: головне

4 червня Кабмін продовжив бронювання для критично важливих для економіки підприємств ще на 3 місяці.

До слова, раніше методи "силової мобілізації" прокоментував речник Міноборони Дмитро Лазуткін. За його словами, частина випадків, які потрапляють у мережу, є постановочними і їх роблять спеціально для російської пропаганди. Водночас реальні випадки перевищення повноважень – розглядається, ведуться розслідування і заходи, аби процес мобілізації проходив "максимально коректно". Він наголосив, що Міноборони не толерує перевищення повноважень представниками ТЦК та СП.