Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин прокомментировал случаи, когда работники ТЦК применяют силу во время оповещения и вручения повесток военнообязанным в эфире телемарафона. В частности, соответствующие видео нередко попадают в сеть.

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Не все видео правдивы

По словам представителя, часть из этих видео – постановочные. Очевидно, что их делают специально для российской пропаганды. В то же время, подобные ситуации случаются и в жизни.

Очень много представителей ТЦК – это участники боевых действий, часть из них с ранениями. И так, имеем иногда и случаи превышения полномочий, каждый из них рассматривается отдельно,

– отметил Лазуткин.

Он отметил, что в любом случае, Минобороны не толерантно относится к превышению полномочий представителями ТЦК и СП.

"Ведется работа, чтобы все мероприятия состоялись максимально корректно", – добавил Лазуткин.

Случаи применения силы работниками ТЦК