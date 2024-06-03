У Киевском ТЦК заверили, что сотрудники Нацполиции и военнослужащие их центра действовали в рамках закона. В то же время отметили, что один из военнослужащих недавно вернулся из зоны боевых действий, где получил ранения, а потому не смог сдержать эмоции.

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"Во время проверки документов сотрудниками Национальной полиции Украины были обнаружены лица, которые уклонялись от выполнения воинского долга. Один из мужчин пытался сопротивляться", – говорится в сообщении пресс-службы Центра комплектования.

Женщины пытались "отбить" мужчину

Отмечают, что при попытке его задержать гражданские лица начали сопротивляться правоохранителям и военнослужащим ТЦК и СП. И таким образом "граждане сознательно дали убежать лицу, которое нарушило закон".

Заметим, что на видео действительно видно, что в конфликт вмешались женщины, которые проходили мимо.

В Киеве возник конфликт между работниками ТЦК и гражданскими: видео

"Не сдержал эмоций"

Один из военнослужащих, который недавно вернулся из зоны боевых действий, где получил ранения, не смог удержать эмоций и пытался ударить гражданское лицо, которая, в свою очередь, продолжала провоцировать конфликт и препятствовать законным действиям правоохранителей,

– отметили в Центре комплектования.

И отметили, что по этому поводу этого уже ведется служебное расследование.

Другие случаи конфликтов между ТЦК и гражданскими

Сегодня, 3 июня, на Львовщине работники ТЦК попали в ДТП, пытаясь догнать мужчину на велосипеде. Во Львовском областном ТЦК и СП объяснили, что фигурант видео хамил работникам ТЦК и вел себя агрессивно, а потому военнослужащие тоже не сдержали эмоций и решили преследовать беглеца.