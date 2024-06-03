У Київському ТЦК запевнили, що співробітники Нацполіції та військовослужбовці їх центру діяли в рамках закону. Водночас зауважили, що один із військовослужбовців нещодавно повернувся із зони бойових дій, де отримав поранення, а тому не зміг стримати емоції.

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"Під час перевірки документів співробітниками Національної поліції України були виявлені особи, які ухилялися від виконання військового обов'язку. Один із чоловіків намагався чинити опір", – ідеться у повідомленні пресслужби Центру комплектування.

Жінки намагались "відбити" чоловіка

Зазначають, що при спробі його затримати цивільні особи почали чинити опір правоохоронцям та військовослужбовцям ТЦК та СП. І таким чином "громадяни свідомо дали втекти особі, яка порушила закон".

Зауважимо, що на відео дійсно видно, що у конфлікт втрутились жінки, які проходили повз.

У Києві виник конфлікт між працівниками ТЦК та цивільними: відео

"Не стримав емоцій"

Один із військовослужбовців, який нещодавно повернувся з зони бойових дій, де отримав поранення, не зміг втримати емоцій та намагався вдарити цивільну особу, яка, в свою чергу, продовжувала провокувати конфлікт та перешкоджати законним діям правоохоронців,

– зазначили у Центрі комплектування.

Та наголосили, що з цього приводу цього вже ведеться службове розслідування.

Інші випадки конфліктів між ТЦК та цивільними

Сьогодні, 3 червня, на Львівщині працівники ТЦК потрапили у ДТП, намагаючись наздогнати чоловіка на велосипеді. У Львівському обласному ТЦК та СП пояснили, що фігурант відео хамив працівникам ТЦК та поводився агресивно, а тому військовослужбовці теж не стримали емоцій і вирішили переслідувати втікача.