У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію. 24 Канал розповідає, що сталось.

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ДТП сталось на Львівщині

Зауважимо, що на відео, яке завірусилось у мережі дійсно видно факт ДТП. На кадрах видно, що авто збиває велосипедиста, а тоді ледь не злітає у кювет.

Після того, як стався наїзд, чоловік підіймається і продовжує втікати пішки, працівники ТЦК вибігли з авто і продовжили наздоганяти його.

Зауважимо, що інцидент стався на Самбірщині у селі Ралівка.

Працівники ТЦК збили велосипедиста: відео

Що кажуть у ТЦК

Наразі у Львівському обласному ТЦК та СП пояснили, що фігурант відео хамив працівникам ТЦК та поводився агресивно, а тому військовослужбовці не стримали емоцій і вирішили переслідувати втікача.

Щодо відео, оприлюдненого в соціальних мережах повідомляємо: на прохання військовослужбовців РТЦК пред'явити документи, громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно,

– ідеться у повідомленні.

Уточнюють, що військовослужбовці, які здійснювали оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин.

"Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти", – додають у пресслужбі ТЦК.

Відповідальність за ухилення

Там наадали, що громадяни призовного віку повинні носити з собою військово-облікові документи й пред'являти їх на прохання поліції чи військовослужбовців ТЦК.

Крім того наголосили, що в Україні передбачено відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання роботі представників ТЦК та СП. Можливе покарання – позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.