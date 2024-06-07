Після того, як застосунок вийде з тестового режиму, користувачам не потрібно повторно заповнювати дані. Всі необхідні документи автоматично продублюються програмою. Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін у етері всеукраїнського телемарафону, передає 24 Канал.
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Коли дані вважатимуться офіційними
З 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, який зобов'язує усіх військовозобов'язаних українців оновити облікові дані. Один зі способів – оновити дані через застосунок Резерв+. Втім, він поки працює у тестовому режимі. Речник Міноборони нагадав, що документи із Резерв+ будуть вважатися офіційними з 18 червня. Саме тоді програма вийде з тестового режиму.
За словами Лазуткіна, після унормування певних юридичних питань електронний та паперовий документи будуть рівноцінними з появою відповідного QR-коду.
Втім, речник наголосив на необхідності повторно уточнювати дані у разі невідповідностей згідно із чинними нормами законодавства. Він нагадує, що потрібно ураховувати такі нюанси, як "людський фактор".
Як наразі працює застосунок Резерв+
- З 18 травня свої облікові дані вже оновили 1,6 мільйона українців. Більшість, 1 мільйон 412 тисяч осіб, зробили це саме через застосунок Резерв+.
- За словами речника Міноборони, наразі близько 15% військовозобов'язаних уточнили свої дані. Ще є можливість у великої кількості людей продовжувати уточнювати свої дані й таким чином виконати норму закону.
- Застосунок Резерв+, який нещодавно презентували в Міністерстві оборони, дозволяє оновити дані військовозобов'язаним, не відвідуючи ТЦК. В оборонному відомстві пояснили, що скеровувати на ВЛК через застосунок будуть лише тоді, коли з'являться юридичні підстави і технічна можливість.
- У застосунок Резерв+ в майбутньому також планують додати функцію онлайн-ректрутингу. Військовозобов'язані українці зможуть переглянути вакансії та подати заявку.