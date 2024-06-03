Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Катарина Черногоренко, передає 24 Канал.
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У Резерв+ з'явиться онлайн-рекрутинг
Ще одним з важливих пунктів щодо Резерв+ буде можливість онлайн-рекрутингу, можливість переглянути вакансії, які надходять у Збройних Силах України, і подати заявку,
– зазначила посадовиця.
Нещодавно речник Міноборони заявив, що близько 1,5 мільйона громадян вже оновили свої облікові дані. Також Дмитро Лазуткін зауважив, що лідером за кількістю оновлень залишається мобільний застосунок Резерв+.
Скільки жінок оновили дані через Резерв+
- До речі, облікові дані через Резерв+ оновили вже понад 155 тисяч жінок.
- У Міноборони вкотре наголосили, що в застосунку треба реєструватися тільки військовозобов'язаним жінкам, що передбачено законом і правилами військового обліку. Зокрема, йдеться про тих, хто має медичну та фармацевтичну освіту, а ще резервісток.