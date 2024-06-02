Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону. Він також анонсував оновлення у застосунку Резерв+, передає 24 Канал.
Важливо Понад 155 тисяч жінок вже оновили дані через "Резерв+: скільки громадян заброньовані
Скільки українців оновили дані
За словами Лазуткіна, вже близько 1,5 мільйона військовозобов'язаних українців оновили свої військово-облікові дані. При цьому найпопулярнішим способом оновити інформацію є застосунок Резерв+.
Близько 1,5 млн українців вже успішно виконали цю вимогу закону. Лідером за кількістю оновлень залишається мобільний застосунок Резерв+,
– наголосили в Міноборони.
Лазуткін також анонсував нові функції у застосунку Резерв+. Так, з 18 червня у ньому з'явиться QR-код, і електронний кабінет стане повноцінним аналогом паперового військово-облікового документа.
Оновлюють свої дані й військовозобов'язані, які перебувають за кордоном. З моменту запуску застосунку 18 травня й до сьогодні свої військово-облікові дані оновили понад 14 тисяч українців у 124 країнах. В Міноборони додали, що серед країн-лідерів є Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.
Мобілізація в Україні: останні новини
- У Міноборони заявили, що 17-річні юнаки, які перебувають за кордоном повинні повернутися в Україну, щоб стати на військовий облік. У Сухопутних військах пояснили, що ті, хто не стане на облік, отримає повістку.
- У Міноборони також пояснили, що статус "у розшуку" в застосунку Резерв+ мають військовозобов'язані, які порушили правила військового обліку. У міністерстві назвали, у яких випадках військовозобов'язані опиняються "в розшуку", а також наголосили, що це може статися й через людський фактор.
- Володимир Зеленський заявив, що після того, як 18 травня набув чинності новий закон, темпи мобілізації зросли. "Мобілізація як ішла, так і йде. Правда, скажу вам відкрито, вона після цього закону, якщо чесно, збільшилася", – заявив президент України на спільній пресконференції учасників третього саміту Україна – Північна Європа.