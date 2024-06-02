Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона. Он также анонсировал обновление в приложении Резерв+, передает 24 Канал.

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Сколько украинцев обновили данные

По словам Лазуткина, уже около 1,5 миллиона военнообязанных украинцев обновили свои военно-учетные данные. При этом самым популярным способом обновить информацию является приложение Резерв+.

Около 1,5 млн украинцев уже успешно выполнили это требование закона. Лидером по количеству обновлений остается мобильное приложение Резерв+,

– отметили в Минобороны.

Лазуткин также анонсировал новые функции в приложении Резерв+. Так, с 18 июня в нем появится QR-код, и электронный кабинет станет полноценным аналогом бумажного военно-учетного документа.

Обновляют свои данные и военнообязанные, которые находятся за рубежом. С момента запуска приложения 18 мая и до сих пор свои военно-учетные данные обновили более 14 тысяч украинцев в 124 странах. В Минобороны добавили, что среди стран-лидеров есть Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

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