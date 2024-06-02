В Минобороны сказали, сколько женщин уже обновили данные через приложение. Также назвали количество забронированных и тех, кто имеет отсрочку от мобилизации.
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Сколько женщин обновили данные через Резерв+
Учетные данные через Резерв+ обновили более 155 тысяч женщин. В Министерстве обороны в очередной раз подчеркнули, что в приложении надо регистрироваться только военнообязанным женщинам, что предусмотрено законом и правилами воинского учета. В частности, речь идет о тех, кто имеет медицинское и фармацевтическое образование, а также резервисток.
Уже 1,35 миллиона военнообязанных обновили свои данные. Из них почти 141 тысяча забронированы, более 80 тысяч имеют отсрочку, а еще более чем 183 тысячи исключены из воинского учета.
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С безосновательного розыска сняли более 700 тысяч украинцев
- Накануне в Минобороны сообщили, что исправили ошибку, из-за которой в приложении Резерв+ часть граждан имели статус "в розыске". Его безосновательно отображало у более чем 700 тысяч украинцев. Такую отметку получили даже некоторые военнослужащие.
- Также в оборонном ведомстве посоветовали авторизоваться в приложении повторно, чтобы увидеть свой обновленный статус. Если система сняла вас с "розыска", обращаться в ТЦК уже не нужно.