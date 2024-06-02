У Міноборони сказали, скільки жінок вже оновили дані через застосунок. Також назвали кількість заброньованих і тих, хто має відстрочку від мобілізації.

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Скільки жінок оновили дані через Резерв+

Облікові дані через Резерв+ оновили понад 155 тисяч жінок. У Міністерстві оборони вкотре наголосили, що в застосунку треба реєструватися тільки військовозобов'язаним жінкам, що передбачено законом і правилами військового обліку. Зокрема, йдеться про тих, хто має медичну та фармацевтичну освіту, а також резервісток.

Уже 1,35 мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані. З них майже 141 тисяча заброньовані, понад 80 тисяч мають відстрочку, а ще більш ніж 183 тисячі виключені з військового обліку.

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