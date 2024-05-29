Сразу после этого их признают или пригодными, или непригодными к военной службе. На проведение повторного медицинского осмотра выделено время до 4 февраля 2025 года.

Смотрите также Должны ли работодатели вручать повестки работникам, учет женщин и другие вопросы о мобилизации

Переосвидетельствование для тех, кто имел статус "ограниченно годный"

Призывники, которые ранее имели статус "ограниченно годный к военной службе", теперь должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Процесс перекомиссии начался 18 мая 2023 года, когда новый закон о мобилизации вступил в силу.

После прохождения ВВК, бывшие ограниченно годные призывники получат один из следующих статусов:

непригодные к военной службе – лица, исключаемые с воинского учета;

– лица, исключаемые с воинского учета; непригодные к военной службе с повторной перекомиссией через 6 или 12 месяцев;

временно непригодные – граждане, которых будут направлять на лечение, они получают отпуск или временное освобождение от служебных обязанностей.

– граждане, которых будут направлять на лечение, они получают отпуск или временное освобождение от служебных обязанностей. пригодные к службе по некоторым направлениям – люди могут служить в ТЦК, частях обеспечения войск, подразделениях связи, логистики, медицины, учебных центрах и высших военных учебных заведениях;

– люди могут служить в ТЦК, частях обеспечения войск, подразделениях связи, логистики, медицины, учебных центрах и высших военных учебных заведениях; пригодные к службе – лица, которые могут получить боевую повестку.

Мобилизация в Украине: последние новости