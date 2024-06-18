У вівторок, 18 червня, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко заявила про запуск довгоочікуваної функції. Вона констатувала, що цифровізація – незворотня.

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Електронний документ вже у Резерв+

Упродовж місяця відколи Резерв+ з'явився, від 18 травня до 18 червня, через програму можна було лише оновлювати військово-обліковані дані. Сам документ у застосунку не мав юридичної сили – його не можна було показувати працівникам ТЦК.

Тепер, як і обіцяли раніше, запустили електронний військово-облікований документ, який має юридичну силу та який можна показувати ТЦК. У всіх, хто оновив дані, повинен генеруватися QR-код, що замінює фізичний документ.

За відчуттями ніби разом з командою запускаємо майбутнє. Електронний військово-обліковий документ вже доступний в Резерв+ – цифровізація невідворотня,

– написала представниця Міноборони.

Отже, тепер не обов'язково носити зі собою паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво. Крім того, через мобільний застосунок можна повідомляти, що дані громадянина не знайдемо, а військовим здійснювати процедуру зняття з обліку.

Зверніть увагу! Завантажити Резерв+ можна як і на IOS з App Store, так і на Android з Google Play Market. Інколи через велику кількість охочих оновити дані застосунок може працювати не без перебоїв.

Якщо у вас вже є мобільна програма і ви хотіли б отримати можливість згенерувати QR-код, що підтверджував би електронний військовий документ, то варто спершу оновити додаток або через App Store, або через Google Play Market.

Після цього в самому застосунку вам слід подати запит на інформацію з реєстру та очікувати певний час, допоки його оброблять. Сама процедура не мала б займатися більше декількох хвилин. Тоді на головному екрані – після натискання по військово-обліковому документу – має з'являтися QR-код.

Як отримати електронний військовий документ в Резерв+: дивіться відео Міністерства оборони

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Раніше оборонне відомство нашої держави констатувало, що через застосунок Резерв+ свої дані оновили 1,5 мільйона українців у всьому світі, водночас: