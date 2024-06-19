Соответствующую информацию сообщил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко. В то же время он указал, что меры контроля на пунктах пропуска будут происходить по-прежнему с соблюдением норм действующего законодательства.

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Андрей Демченко указал, что Минобороны анонсировало возможность оформления военно-учетного документа в электронной форме с использованием мобильного приложения.

Решения о пропуске лиц будут приниматься на основе наличия всех необходимых условий пропуска и информации, которая дает основания для пересечения границы.

Это касается и наличия в военно-учетных документах в бумажной или электронной форме информации с указанием оснований об освобождении от мобилизации, или исключении из воинского учета по состоянию здоровья. Напомним, с 18 мая это является дополнительным условием пересечения границы отдельных категорий граждан,

– указал Демченко.

Пограничники настоятельно советуют внимательно проверить информацию в документах, в том числе и в электронной форме. В случае необходимости для выявления поддельных документов пограничники могут проверить данные из военно-учетных документов через систему "Оберег". В случае несоответствия лицу могут отказать в выезде из Украины.

Электронный военный билет