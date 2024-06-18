Уполномоченные органы могут проверить действительность документов просто отсканировав QR-код. В Минобороны опубликовали видеоинструкцию, как получить документ.
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Как получить военный документ в Резерв+
Чтобы получить электронный военно-учетный документ нужно авторизоваться в приложении Резерв+ и обновить данные о себе.
Следующий шаг – обновите мобильное приложение в маркетах Google Play или App Store. Даже если сначала опции обновить приложение нет, надо нажать на него, чтобы опция появилась – без обновления ничего не заработает.
После этого в приложении на странице с военно-учетными данными пользователя появится вкладка "загрузить PDF". Нажмите на нее, чтобы на экране появилась электронная версия военного билета.
Там будут указаны военно-учетная специальность пользователя, его персональные данные, состоит ли он на учете, а также информация о том, проходили ли вы ВЛК недавно.
Как получить военно-учетный документ в Резерв+: видеоинструкция
Исправление данных
Также теперь в Резерв+ доступна функция "Исправить данные онлайн" для двух случаев:
- Я военнослужащий, но до сих пор на учете – для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отображался в реестре Оберіг.
- Данные не найдено – для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении Резерв+.
В оборонном ведомстве отметили, что граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр Оберіг для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно.
К теме Что делать, если в Резерв+ получили уведомление "в розыске"
Обновление данных в Резерв+: главное
- В конце мая в Минобороны сообщили, что исправили ошибку, из-за которой в приложении Резерв+ некоторые граждане имели статус "в розыске". Он безосновательно отображался у более 700 тысяч украинцев.
- Ранее в министерстве анонсировали, что в Резерв+ будет QR-код – аналог бумажного военного билета. Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин отмечал, что QR-код позволит пересекать границу без бумажного документа.
- В то же время в Минобороны заверили, что через мобильное приложение украинцам повестки не будут рассылать. Более того, структура не ведет работу над этим функционалом вроде бы даже не ведется.