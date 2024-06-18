Уполномоченные органы могут проверить действительность документов просто отсканировав QR-код. В Минобороны опубликовали видеоинструкцию, как получить документ.

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Как получить военный документ в Резерв+

Чтобы получить электронный военно-учетный документ нужно авторизоваться в приложении Резерв+ и обновить данные о себе.

Следующий шаг – обновите мобильное приложение в маркетах Google Play или App Store. Даже если сначала опции обновить приложение нет, надо нажать на него, чтобы опция появилась – без обновления ничего не заработает.

После этого в приложении на странице с военно-учетными данными пользователя появится вкладка "загрузить PDF". Нажмите на нее, чтобы на экране появилась электронная версия военного билета.

Там будут указаны военно-учетная специальность пользователя, его персональные данные, состоит ли он на учете, а также информация о том, проходили ли вы ВЛК недавно.

Как получить военно-учетный документ в Резерв+: видеоинструкция

Исправление данных

Также теперь в Резерв+ доступна функция "Исправить данные онлайн" для двух случаев:

Я военнослужащий, но до сих пор на учете – для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отображался в реестре Оберіг.

Данные не найдено – для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении Резерв+.

В оборонном ведомстве отметили, что граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр Оберіг для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно.

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Обновление данных в Резерв+: главное

В конце мая в Минобороны сообщили, что исправили ошибку, из-за которой в приложении Резерв+ некоторые граждане имели статус "в розыске". Он безосновательно отображался у более 700 тысяч украинцев.

Ранее в министерстве анонсировали, что в Резерв+ будет QR-код – аналог бумажного военного билета. Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин отмечал, что QR-код позволит пересекать границу без бумажного документа.

В то же время в Минобороны заверили, что через мобильное приложение украинцам повестки не будут рассылать. Более того, структура не ведет работу над этим функционалом вроде бы даже не ведется.

Справочно. До 16 июля все военнообязанные в Украине должны обновить свои военно-учетные данные. Сделать это можно в ТЦК, ЦНАПе или Резерв+.