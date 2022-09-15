Російські окупанти традиційно пишуть нібито там працює ППО. Станом на 18:30 15 вересня офіційних повідомлень щодо "бавовни" в Криму не було.

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В Євпаторії та Армянську пролунала "бавовна"

Активіст Сергій Стерненко написав, що в районі Євпаторії росіяни стріляють по горобцях, а біля Армянська щось вибухнуло вже на землі.

Ситуація в Євпаторії: дивіться відео

У Євпаторії, за даними місцевих телеграм-каналів, були вибухи: дивіться відео

Вибухи в Армянську: дивіться фото

Росіяни в паніці продають житло в Криму

Внаслідок успіхів ЗСУ на фронті та на фоні регулярної "бавовни" у росіян в Криму почалась паніка. Зокрема, вони починають продавати свою нерухомість в тимчасово окупованому півострові.

Так, у вересні кількість охочих продати квартиру зросла в 1,5 – 2 рази, якщо порівнювати із квітнем.

Ба більше, й ціни на житло впали. Наприклад, 3-кімнатна квартира у Євпаторії площею 62 квадратних метри з радянським ремонтом неподалік моря вже коштує 92 тисяч доларів. А раніше продавали б за 156 тисяч доларів.

Варто зазначити, всі угоди купівлі-продажу житла, які проводяться після окупації півострова у 2014 році, є незаконними.

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