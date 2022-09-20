Кореспондент "Крим.Реалії." повідомив, що зранку було чути два вибухи і стрілянину з вогнепальної зброї у центральній частині Севастополя. Повідомляється, що перший вибух пролунав о 04:51.

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Стрілянина виникла після вибухів

Як зазначив кореспондент, вибух був віддалений, невиразний і не схожий на роботу системи протиповітряної оборони. Другий вибух пролунав о 06:05 і був більш гучним та чіткішим.

За словами кореспондента, було важко визначити, з якого напрямку йде звук. Також він зазначив, що після вибуху не було видно слідів диму.

Після вибухів близько 06:45 у Севастополі розпочалася хаотична стрілянина зі стрілецької зброї, яка тривала близько однієї хвилини. Звуки стрілянини доносилися приблизно з району Корабельної сторони або Інкермана.

Ставленики кремля в Севастополі не коментувала ці події.

"Бавовна" в Криму: головне

У серпні в окупований Крим також прийшла війна. Зокрема, там декілька разів лунала повітряна тривога, а також ставалася "бавовна" на базах і складах окупантів. Головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний у вересні визнав удари ЗСУ по військових об'єктах в Криму.

На тлі контрнаступу ЗСУ на декількох напрямках, серед яких і Херсонський, окупанти почали тікати з Криму. Також російське фсб наказало своїм маріонеткам у Криму розробити план "евакуації" через прорив лінії оборони.

Слід зазначити, що вибухи в Криму лунали також у вересні. Зокрема, 18 вересня про гучні звуки повідомляли жителі Новофедорівки. Саме на аеродромі в Новофедоровці у серпні було знищено чимало російських літаків.

Також "бавовну" до Євпаторії та Армянська завезли 15 вересня. Тоді окупанти заявляли, що буцімто працює ППО.

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