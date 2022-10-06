Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. У відомстві розповіли, в яких населених пунктах Пенсійний фонд відновив роботу.
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Де саме відновлять роботу сервісні центри Пенсійного фонду
У міністерстві кажуть, що на пенсійні виплати на Харківщині держава виділила 3,7 мільярда гривень. Для звільнених територій Херсонщини спрямували 1,02 мільярда гривень.
За словами представників міністерства, у 7 населених пунктах Харківщини сервісні центри вже відновили свою роботу. Мовиться про Балаклію, Чкаловське, Ізюм, Барвінкове, Шевченкове, Великий Бурлук та Вовчанськ.
Скоро запрацює також сервісний центр у Дергачі. У жовтні планують відновити роботу ще у 18 населених пунктах Ізюмського та Чугуївського районів.
Яка ситуація з сервісними центрами Пенсійного фонду на Херсонщині
На Херсонщині незабаром також відновлять роботу сервісні центри у Високопіллі та Нововоронцовці. Проте спершу потрібно, щоб відремонтували пошкоджені обстрілами приміщення центру, а піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухових предметів.
За жовтень Укрпошта планує відновити доставку пенсій ще у 45 населених пунктів Бериславського району. Зауважимо, що для виплат пенсій за вересень у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях загалом витратили 13,3 млрд грн.
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Як можна зняти пенсію з рахунку на окупованій території
Пенсіонери можуть зняти виплати навіть, якщо вони перебувають в тимчасово окупованому населеному пункті. У Міністерстві соціальної політики України розповіли, що вони не припиняли виплат для жителів окупованих територій.
Як зняти пенсійні кошти зі свого рахунку:
- Зняти готівку на касі супермаркету, аптеки чи АЗС. Цю опцію дозволяють мережі "АТБ", "Varus", "Фора", "Сім23", "Сільпо", "Аврора", АЗК "ОККО", "WOG" та інші.
- Також можна скористатися сервісами АТ "Укрпошта". Листоноша принесе вам переказ за вказаною адресою.
- Зняти необхідні кошти через POS-термінали у відділеннях АТ "Укрпошти". Важливо зазначити, що за одну операцію можна отримати від 50 до 15 000 гривень.
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