Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. У відомстві розповіли, в яких населених пунктах Пенсійний фонд відновив роботу.

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Де саме відновлять роботу сервісні центри Пенсійного фонду

У міністерстві кажуть, що на пенсійні виплати на Харківщині держава виділила 3,7 мільярда гривень. Для звільнених територій Херсонщини спрямували 1,02 мільярда гривень.

За словами представників міністерства, у 7 населених пунктах Харківщини сервісні центри вже відновили свою роботу. Мовиться про Балаклію, Чкаловське, Ізюм, Барвінкове, Шевченкове, Великий Бурлук та Вовчанськ.

Скоро запрацює також сервісний центр у Дергачі. У жовтні планують відновити роботу ще у 18 населених пунктах Ізюмського та Чугуївського районів.

Яка ситуація з сервісними центрами Пенсійного фонду на Херсонщині

На Херсонщині незабаром також відновлять роботу сервісні центри у Високопіллі та Нововоронцовці. Проте спершу потрібно, щоб відремонтували пошкоджені обстрілами приміщення центру, а піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухових предметів.

За жовтень Укрпошта планує відновити доставку пенсій ще у 45 населених пунктів Бериславського району. Зауважимо, що для виплат пенсій за вересень у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях загалом витратили 13,3 млрд грн.

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Як можна зняти пенсію з рахунку на окупованій території

Пенсіонери можуть зняти виплати навіть, якщо вони перебувають в тимчасово окупованому населеному пункті. У Міністерстві соціальної політики України розповіли, що вони не припиняли виплат для жителів окупованих територій.

Як зняти пенсійні кошти зі свого рахунку:

Зняти готівку на касі супермаркету, аптеки чи АЗС. Цю опцію дозволяють мережі "АТБ", "Varus", "Фора", "Сім23", "Сільпо", "Аврора", АЗК "ОККО", "WOG" та інші.

Також можна скористатися сервісами АТ "Укрпошта". Листоноша принесе вам переказ за вказаною адресою.

Зняти необхідні кошти через POS-термінали у відділеннях АТ "Укрпошти". Важливо зазначити, що за одну операцію можна отримати від 50 до 15 000 гривень.

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