З 1 жовтня в Україні зросте пенсія. Відбудеться це у зв’язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати з 6 500 гривень до 6 700 гривень.

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Хто отримає надбавки

Усі надбавки за віком передбачені постановою Кабміну від 15 вересня:

від 70 до 74 років – додадуть по 300 гривень. Особам від 70 років зі стажем 35 років у чоловіків і 30 років у жінок загальний розмір пенсії складатиме не менше 3 000 гривень;

від 80 років та більше (чоловіки – не менше 25 років стажу, жінки – не менше 20 років стажу) – пенсія становитиме 2 600 гривень. В осіб віком 70 – 80 років з такою ж кількістю стажу виплата не може бути меншою за 2 500 гривень;

Мінімальна пенсія за законами "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та "Про Державний бюджет України на 2022 рік" становитиме:

на 80 гривень більше у віці від 65 років, якщо стаж від 35 років у чоловіків та жінок;

Мінімальна пенсія за віком становить 40% від офіційно встановленої в країні мінімальної зарплати, тобто 2 680 гривень. В молодших пенсіонерів мінімальна пенсія за віком дорівнюватиме прожитковому мінімуму, що з 1 липня становить 2 027 гривень.

Мінімальна пенсія по інвалідності з 1 жовтня відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" також збільшується:

вона коливатиметься від 4 186 до 5 025 гривень для солдатів;

на 10 – 30% більше для осіб старшого складу, залежно від звання, посади, групи інвалідності та її причини.

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Мінімальна зарплата зросте

З 1 жовтня вона зросла на 200 гривень, до 6 700 гривень. У погодинному вираженні цей показник складатиме 40,46 гривні.

Також зміняться й податки та штрафи, котрі прив'язані до цього показника. Мовиться про штрафи за порушення трудового законодавства та ЄСВ.

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