Як в Україні працює ринок газу

Нагадаємо, що з 1 травня 2021 року в Україні діє річний та місячний тариф. Розмір річного тарифу постачальники мали переглянути до 30 квітня цього року, однак через війну уряд заборонив підвищувати тарифи до її закінчення.

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Також фактор війни вплинув й на кількість постачальників. У жовтні більшість з них не опублікувала тарифи для споживачів та припинила надавати послуги.

Постачальник останньої надії

Нагадаємо, що в Україні, у разі втрати постачальника, споживач переходить до постачальника останньої надії (ПОН). Його роль виконує державна компанія НАК "Нафтогаз", але не більше ніж 60 днів. Також до ПОН переходять клієнти постачальника, якого позбавили ліцензії.

З 1 травня 2022 року до реєстру "Нафтогазу" підключені понад 10 мільйонів споживачів, які отримували газ від постачальника ПОН. Ідеться про колишніх клієнтів 18 постачальників під брендом "ТВІЙ ГАЗЗБУТ", ТОВ "Одесагаз-Постачання", ДП "КиївГазЕнерджи", ТОВ "ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ", ТОВ "ГАЗ РЕСУРС КОМПАНІ" та ТОВ "Тернопільміськгаз".

У "Нафтогазу" зауважують, що станом на серпень 2022 переважна частина споживачів в Україні отримують газ саме від них.

Тариф "Нафтогазу": загалом споживачами постачальника є 12,3 мільйона домогосподарств для яких діє тариф у 7,96 гривні за кубометр газу.

Тарифи з 1 жовтня

Місячні тарифи постачальники оприлюднюють за 5 днів до кінця попереднього місяця, щоб населення мало час обрати вигідний для себе варіант, змінивши постачальника.

Важливо! Ціни газопостачальники вказали без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо згідно з чинними тарифами на доставку газу.

Тариф на розподіл газу

Українці отримують дві платіжки: одну за газ, а другу – за його розподіл. За розподіл газу споживачі сплачують окремо операторам газорозподільних мереж (облгазам) згідно з чинними тарифами на доставку газу, яку встановлює НКРЕКП в кожній області окремо.

Тариф на розподіл газу у 2022 році / Інфографіка 24 каналу

Куди подавати показники лічильника

Подавати показники лічильна потрібно газорозподільним компаніям – облгазам. Оскільки, саме вони ведуть облік цих показників, а потім передають інформацію для формування рахунків газопостачальним компаніям.

Навіть якщо у вас змінився постачальник газу, то вас все одно обслуговує той самий облгаз, що й раніше, і вартість послуг з розподілу газу не зміниться. Тому, показники слід як і раніше передавати тому самому Оператору ГРМ.

Показники лічильна потрібно подавати у період с 1 по 5 число поточного місяця за попередній, перед тим зафіксувавши їх на фото, або відео для вашого облгазу. Якщо ж ви подасте пізніше, то облгаз (оператор ГРМ, якому передають показники лічильника) може розрахувати спожитий вами обсяг на рівні планового, котрий може бути вище за спожитий об'єм.

Показники лічильника можна подати:

через особистий кабінет на сайті Оператора ГРМ;

за телефоном;

у мобільному додатку чи чат-боті;

шляхом зазначення показань у сплаченому рахунку (квитанції абонентської книжки);

на електронну адресу.

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