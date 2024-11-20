Чи справді Європа на межі кризи

У щорічному огляді фінансової стабільності ЄЦБ заявив, що "підвищений рівень боргу та значний бюджетний дефіцит" створюють серйозну загрозу для економіки блоку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Особливе занепокоєння викликає повернення "сумнівів ринку щодо стійкості суверенного боргу".

Серед основних проблем зазначено слабкі темпи економічного зростання, а також політичну невизначеність, зокрема після нещодавніх виборів у Франції. Віцепрезидент ЄЦБ Луїс де Гіндос також звернув увагу на хронічне ігнорування фіскальних правил ЄС деякими країнами-членами.

Зауважте! Держави, як-от Італія та Іспанія, які раніше опинилися в епіцентрі кризи єврозони, все ще мають вартість запозичень нижчу, ніж під час пікових потрясінь понад десять років тому. Однак дедалі більше побоювань викликають боргові зобов’язання Франції, що посилює занепокоєння інвесторів.

На фоні уповільнення економіки та бюджетних проблем ризик боргової кризи в Європі стає дедалі реальнішим, створюючи загрозу для стабільності регіону.

Інвестори занепокоєні

Розходження між 10-річними облігаціями України та Німеччини, що відображає рівень довіри інвесторів до боргових зобов’язань країни, цього місяця досягло 0,78%. Цей показник наближається до 12-річного максимуму, зафіксованого влітку перед парламентськими виборами.

Європейський центральний банк попереджає, що макроекономічні потрясіння можуть суттєво підвищити вартість державного фінансування.

Зауважте! Зокрема, "слабкі" фундаментальні показники економіки та необхідність рефінансування суверенного боргу за вищими відсотковими ставками створюють додатковий тиск на фінансову стабільність.