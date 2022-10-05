Как в Украине работает рынок газа

Напомним, что с 1 мая 2021 года в Украине действует годовой и месячный тариф. Размер годового тарифа поставщики должны были пересмотреть до 30 апреля этого года, однако из-за войны правительство запретило повышать тарифы до ее окончания.

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Также фактор войны повлиял и на количество поставщиков. В октябре большинство из них не опубликовало тарифы для потребителей и перестало предоставлять услуги.

Поставщик последней надежды

Напомним, что в Украине в случае потери поставщика потребитель переходит к поставщику последней надежды (ПОН). Его роль выполняет государственная компания НАК "Нафтогаз", но не более 60 дней. Также в ПОН переходят клиенты поставщика, которого лишили лицензии.

С 1 мая 2022 года в реестр "Нефтогаза" подключены более 10 миллионов потребителей, получавших газ от поставщика ПОН. Речь идет о бывших клиентах 18 поставщиков под брендом "ТВОЙ ГАЗЗБУТ", ООО "Одессагаз-Снабжение", ГП "КиевГазЭнерджи", ООО "ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ", ООО "ГАЗ РЕСУРС КОМПАНИ" и ООО "Тернопольгоргаз".

В "Нафтогазе" отмечают, что по состоянию на август 2022 года подавляющая часть потребителей в Украине получают газ именно от них.

Тариф "Нафтогаза": в целом потребителями поставщика являются 12,3 миллиона домохозяйств, для которых действует тариф в 7,96 гривны за кубометр газа.

Тарифы с 1 октября

Месячные тарифы поставщики обнародуют за 5 дней до конца предыдущего месяца, чтобы население мало время выбрать выгодный для себя вариант, сменив поставщика.

Важно! Цены газопоставщики указали без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно согласно действующим тарифам на доставку газа.

Тариф на распределение газа

Украинцы получают две платежки: одну за газ, а вторую – за его распределение. За распределение газа потребители платят отдельно операторам газораспределительных сетей (облгазам) согласно действующим тарифам на доставку газа, устанавливаемую НКРЭКУ в каждой области отдельно.

Тариф на распределение газа в 2022 году / Инфографика 24 канала

Куда подавать показатели счетчика

Подавать счетные показатели нужно газораспределительным компаниям – облгазам. Поскольку именно они ведут учет этих показателей, а затем передают информацию для формирования счетов газоснабжающим компаниям.

Даже если у вас изменился поставщик газа, то вас все равно обслуживает тот же облгаз, что и раньше, и стоимость услуг по распределению газа не изменится. Поэтому, показатели следует по прежнему передавать тому же Оператору ГРМ.

Показатели счетной нужно подавать в период с 1 по 5 число текущего месяца за предыдущий, перед тем зафиксировав их на фото или видео для вашего облгаза. Если же вы подадите позже, то облгаз (оператор ГРМ, которому передают показатели счетчика) может рассчитать потребленный вами объем на уровне планового, который может быть выше потребленного объема.

Показатели счетчика можно представить:

через личный кабинет на сайте Оператора ГРМ;

по телефону;

в мобильном приложении или чат-боте;

путем указания показаний в уплаченном счете (квитанции абонентской книги);

по электронному адресу.

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