Фінансування пенсій на тимчасово окупованих територіях не припинялося. Про це повідомило міністерство соціальної політики України.

Зверніть увагу Як виїхати з окупованої Херсонщини: важливі поради для українців

Як пенсіонерам зняти виплати з рахунку

Всі громадяни деокупованих територій, які мають право на такі виплати, можуть скористатися кількома інструментами, щоб зняти пенсійні виплати зі своїх рахунків:

  • Зняти готівку (за умови її наявності) з картки прямо на касі супермаркету, аптеки, АЗС під час оплати покупки.
  • Така послуга доступна в торговельних мережах (наприклад, "АТБ", "Varus", "Фора", "Сім23", "Сільпо", "Аврора", АЗК "ОККО", "WOG" та багато інших (інформацію необхідно уточнювати безпосередньо на касах).
  • Щоб отримати готівку на касі торгової точки, необхідно оплатити товар банківською картою та повідомити касира про бажання зняти готівку. Підтвердження такої операції на касі супроводжується введенням PIN-коду банківської картки користувача.

Скористатися сервісами АТ "Укрпошта":

  • Перерахування коштів з картки для отримання готівки у відділенні Укрпошти або з доставкою за адресою проживання за допомогою послуги "З картки додому".
  • Під час вибору послуги "З картки додому", листоноша принесе переказ за вказаною адресою та передасть безпосередньо в руки отримувача протягом 2-х робочих днів. Для отримання переказу отримувачу необхідно лише пред’явити листоноші власний паспорт

Зняття коштів через POS-термінали у відділеннях АТ "Укрпошти":

  • тримачі платіжних карток, зокрема платіжних засобів з підтримкою технології NFC (годинник, кільце, смартфон) VISA, Mastercard та ПРОСТІР мають можливість отримувати готівкові кошти у поштових відділеннях Укрпошти через POS-термінали АТ "Укрпошта";
  • за одну операцію можна зняти від 50 до 15 000 гривень;
  • комісія "Укрпошти" за видачу коштів через власні POS-термінали – 2% (окрім працівників АТ "Укрпошта");
  • щоб підтвердити операцію зняття готівки, потрібно ввести PIN-код.

Перелік відділень поштового зв’язку АТ "Укрпошта", в яких є видача готівки через POS-термінали АТ "Укрпошта", можна переглянути тут.

Що робити у разі втрати картки:

  • звернутися на гарячу лінію банку щодо її блокування;
  • звернутися до найближчого відділення уповноваженого банку для її поновлення – переважно банки можуть відновити картку одразу в день звернення;
  • при зверненні на гарячу лінію банку дізнатись шляхи її відновлення – деякі банки надають послугу відновлення і доставки картки додому;
  • У більшості банків є можливість перевипустити картку без візиту до відділення через електронний кабінет клієнта на офіційному вебсайті або в мобільному додатку банку – випускається електронна картка, якою можна користуватись для безготівкових розрахунків.

Розмір пенсій в Україні

Мінімальна пенсія в Україні з 1 липня цього року складає 2 027 гривень, а середня – 4 437 гривень. Восени українських пенсіонерів чекатиме індексація виплат.

Так, з 1 жовтня вони зростуть на 300 гривень для тих, чий вік понад 70 років. Що стосується мінімальної пенсії для цієї категорії, то вона не буде меншою, ніж 3 тисячі гривень, але є умова – повний страховий стаж.

Варте уваги – Шмигаль заявляв, що Україна не зможе виплачувати пенсії у майбутньому: дивіться відео