Фінансування пенсій на тимчасово окупованих територіях не припинялося. Про це повідомило міністерство соціальної політики України.

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Як пенсіонерам зняти виплати з рахунку

Всі громадяни деокупованих територій, які мають право на такі виплати, можуть скористатися кількома інструментами, щоб зняти пенсійні виплати зі своїх рахунків:

Зняти готівку (за умови її наявності) з картки прямо на касі супермаркету, аптеки, АЗС під час оплати покупки.

Така послуга доступна в торговельних мережах (наприклад, "АТБ", "Varus", "Фора", "Сім23", "Сільпо", "Аврора", АЗК "ОККО", "WOG" та багато інших (інформацію необхідно уточнювати безпосередньо на касах).

Щоб отримати готівку на касі торгової точки, необхідно оплатити товар банківською картою та повідомити касира про бажання зняти готівку. Підтвердження такої операції на касі супроводжується введенням PIN-коду банківської картки користувача.

Скористатися сервісами АТ "Укрпошта":

Перерахування коштів з картки для отримання готівки у відділенні Укрпошти або з доставкою за адресою проживання за допомогою послуги "З картки додому".

Під час вибору послуги "З картки додому", листоноша принесе переказ за вказаною адресою та передасть безпосередньо в руки отримувача протягом 2-х робочих днів. Для отримання переказу отримувачу необхідно лише пред’явити листоноші власний паспорт

Зняття коштів через POS-термінали у відділеннях АТ "Укрпошти":

тримачі платіжних карток, зокрема платіжних засобів з підтримкою технології NFC (годинник, кільце, смартфон) VISA, Mastercard та ПРОСТІР мають можливість отримувати готівкові кошти у поштових відділеннях Укрпошти через POS-термінали АТ "Укрпошта";

за одну операцію можна зняти від 50 до 15 000 гривень;

комісія "Укрпошти" за видачу коштів через власні POS-термінали – 2% (окрім працівників АТ "Укрпошта");

щоб підтвердити операцію зняття готівки, потрібно ввести PIN-код.

Перелік відділень поштового зв’язку АТ "Укрпошта", в яких є видача готівки через POS-термінали АТ "Укрпошта", можна переглянути тут.

Що робити у разі втрати картки:

звернутися на гарячу лінію банку щодо її блокування;

звернутися до найближчого відділення уповноваженого банку для її поновлення – переважно банки можуть відновити картку одразу в день звернення;

при зверненні на гарячу лінію банку дізнатись шляхи її відновлення – деякі банки надають послугу відновлення і доставки картки додому;

У більшості банків є можливість перевипустити картку без візиту до відділення через електронний кабінет клієнта на офіційному вебсайті або в мобільному додатку банку – випускається електронна картка, якою можна користуватись для безготівкових розрахунків.

Розмір пенсій в Україні

Мінімальна пенсія в Україні з 1 липня цього року складає 2 027 гривень, а середня – 4 437 гривень. Восени українських пенсіонерів чекатиме індексація виплат.

Так, з 1 жовтня вони зростуть на 300 гривень для тих, чий вік понад 70 років. Що стосується мінімальної пенсії для цієї категорії, то вона не буде меншою, ніж 3 тисячі гривень, але є умова – повний страховий стаж.

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