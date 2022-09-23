Фінансування пенсій на тимчасово окупованих територіях не припинялося. Про це повідомило міністерство соціальної політики України.
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Як пенсіонерам зняти виплати з рахунку
Всі громадяни деокупованих територій, які мають право на такі виплати, можуть скористатися кількома інструментами, щоб зняти пенсійні виплати зі своїх рахунків:
- Зняти готівку (за умови її наявності) з картки прямо на касі супермаркету, аптеки, АЗС під час оплати покупки.
- Така послуга доступна в торговельних мережах (наприклад, "АТБ", "Varus", "Фора", "Сім23", "Сільпо", "Аврора", АЗК "ОККО", "WOG" та багато інших (інформацію необхідно уточнювати безпосередньо на касах).
- Щоб отримати готівку на касі торгової точки, необхідно оплатити товар банківською картою та повідомити касира про бажання зняти готівку. Підтвердження такої операції на касі супроводжується введенням PIN-коду банківської картки користувача.
Скористатися сервісами АТ "Укрпошта":
- Перерахування коштів з картки для отримання готівки у відділенні Укрпошти або з доставкою за адресою проживання за допомогою послуги "З картки додому".
- Під час вибору послуги "З картки додому", листоноша принесе переказ за вказаною адресою та передасть безпосередньо в руки отримувача протягом 2-х робочих днів. Для отримання переказу отримувачу необхідно лише пред’явити листоноші власний паспорт
Зняття коштів через POS-термінали у відділеннях АТ "Укрпошти":
- тримачі платіжних карток, зокрема платіжних засобів з підтримкою технології NFC (годинник, кільце, смартфон) VISA, Mastercard та ПРОСТІР мають можливість отримувати готівкові кошти у поштових відділеннях Укрпошти через POS-термінали АТ "Укрпошта";
- за одну операцію можна зняти від 50 до 15 000 гривень;
- комісія "Укрпошти" за видачу коштів через власні POS-термінали – 2% (окрім працівників АТ "Укрпошта");
- щоб підтвердити операцію зняття готівки, потрібно ввести PIN-код.
Перелік відділень поштового зв’язку АТ "Укрпошта", в яких є видача готівки через POS-термінали АТ "Укрпошта", можна переглянути тут.
Що робити у разі втрати картки:
- звернутися на гарячу лінію банку щодо її блокування;
- звернутися до найближчого відділення уповноваженого банку для її поновлення – переважно банки можуть відновити картку одразу в день звернення;
- при зверненні на гарячу лінію банку дізнатись шляхи її відновлення – деякі банки надають послугу відновлення і доставки картки додому;
- У більшості банків є можливість перевипустити картку без візиту до відділення через електронний кабінет клієнта на офіційному вебсайті або в мобільному додатку банку – випускається електронна картка, якою можна користуватись для безготівкових розрахунків.
Розмір пенсій в Україні
Мінімальна пенсія в Україні з 1 липня цього року складає 2 027 гривень, а середня – 4 437 гривень. Восени українських пенсіонерів чекатиме індексація виплат.
Так, з 1 жовтня вони зростуть на 300 гривень для тих, чий вік понад 70 років. Що стосується мінімальної пенсії для цієї категорії, то вона не буде меншою, ніж 3 тисячі гривень, але є умова – повний страховий стаж.
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