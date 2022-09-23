Финансирование пенсий на временно оккупированных территориях не прекращалось. Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

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Как пенсионерам снять выплаты со счета

Все граждане деоккупированных территорий, которые имеют право на такие выплаты, могут воспользоваться несколькими инструментами для снятия пенсионных выплат со своих счетов:

Снять наличные (при условии ее наличия) с карты прямо на кассе супермаркета, аптеки, АЗС при оплате покупки.

Такая услуга доступна в торговых сетях (например, "АТБ", "Varus", "Фора", "Сим23", "Сильпо", "Аврора", АЗК "ОККО", "WOG" и многие другие (информацию необходимо уточнять непосредственно на кассах).

Чтобы получить наличные деньги на кассе торговой точки, необходимо оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Подтверждение такой операции на кассе сопровождается вводом PIN-кода банковской карты пользователя.

Воспользоваться сервисами АО "Укрпочта":

Перечисление средств с карты для обналичивания в отделении Укрпочты или с доставкой по адресу проживания с помощью услуги "С карты на дом".

При выборе услуги "С карты домой" почтальон принесет перевод по указанному адресу и передаст непосредственно в руки получателя в течение 2-х рабочих дней. Для получения перевода получателю необходимо только предъявить почтальону собственный паспорт.

Снятие средств через POS-терминалы в отделениях АО "Укрпочта":

держатели платежных карт, в том числе платежных средств с поддержкой технологии NFC (часы, кольцо, смартфон) VISA, Mastercard и ПРОСТІР имеют возможность получать наличные средства в почтовых отделениях Укрпочты через POS-терминалы АО "Укрпочта";

за одну операцию можно снять от 50 до 15 000 гривен;

комиссия "Укрпочты" за выдачу средств через собственные POS-терминалы – 2% (кроме работников АО "Укрпочта");

чтобы подтвердить операцию снятия наличных, нужно ввести PIN-код.

Список отделений почтовой связи АО "Укрпочта", в которых есть выдача наличных через POS-терминалы АО "Укрпочта", можно посмотреть здесь.

Что делать в случае потери карты:

обратиться на горячую линию банка по ее блокированию;

обратиться в ближайшее отделение уполномоченного банка для его возобновления – преимущественно банки могут восстановить карту сразу в день обращения;

при обращении на горячую линию банка узнать пути ее восстановления – некоторые банки предоставляют услугу восстановления и доставки карты на дом;

У большинства банков есть возможность перевыпустить карту без визита в отделение через электронный кабинет клиента на официальном вебсайте или в мобильном приложении банка – выпускается электронная карта, которой можно пользоваться для безналичных расчетов.

Размер пенсий в Украине

Минимальная пенсия в Украине с 1 июля этого года составляет 2 027 гривен, а средняя – 4 437 гривен. Осенью украинских пенсионеров будет ожидать индексация выплат.

Так, с 1 октября они вырастут на 300 гривен для тех, чей возраст больше 70 лет. Что касается минимальной пенсии для этой категории, то она не будет меньше 3 тысяч гривен, но есть условие – полный страховой стаж.

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