Первого августа генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский рассказал, что "Укрпочта" работает только на подконтрольной территории Украины. Поэтому у пенсионеров, которые получали пенсии физически в отделении, больше нет такой возможности. Напомним, что с 1 июля перестал работать почтовый оператор на территории Херсонской области.

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До вчерашнего дня, несмотря на все препятствия и благодаря героической работе наших работников, в частности в Запорожье, а раньше в Херсоне, мы выплачивали сотни тысяч пенсий, принимали и перечисляли платежи за коммунальные услуги, а также доставляли продукты. Но делать это дальше больше нет возможностей,

– написал он в сообщении в телеграмме.

В июле "Укрпочта" выплатила 44,3 миллиона пенсий украинцам, которые эвакуировались на подконтрольную территорию Украины, с помощью переадресации. Наибольшее количество таких выплат было зафиксировано в июле в Киевской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областях.

Виолетта Монастырская, адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy, в комментарии сайта 24 канала заметила, из-за того, что на временно оккупированных территориях фактически заблокирована украинская банковская система, система "Укрпочты", которая также осуществляет пенсионные выплаты, пенсионеры фактически лишены возможности со стороны Украины, и у пенсионеров по сути нет выбора. Именно поэтому некоторые согласны, по ее мнению, на пенсионные выплаты от оккупантов.

Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов подчеркнул, что у пенсионеров на оккупированных территориях также есть сложности и по снятию наличных с банкоматов, передает "Радио Свобода".

Наличных попросту нет, потому что перевести, снять деньги с карты можно только через всяких посредников, которые берут проценты за это, от 10%,

– рассказал Дудукалов.

Какую пенсию предлагают оккупанты

Эксклюзивно для 24 канала в Мариупольском городском совете рассказали, какие пенсии предлагают оккупанты пенсионерам. Там заметили, что фактически две цифры: первая – то, что обещают оккупанты, вторая – реальность.

Обещают где-то 10 тысяч рублей. Но после пересчета выходит не более 7 тысяч рублей. Есть две цифры. Первая, это то, что они обещают – 10 тысяч рублей. А есть реальность – не больше 7 тысяч рублей. Как они рассчитывают – это загадка,

– резюмируют в горсовете.

Справка: согласно данным сайта "Минфин", 10 тысяч рублей эквивалентны 3 350 гривен, а 7 тысяч рублей – 2 345 гривен. По состоянию на 19 августа 1 рубль равнялся 34 копейкам.

Также в горсовете Мариуполя отметили, что оккупанты повысили цены в несколько раз. Так что пенсионеры за эти деньги себе могут позволить совсем мало. Дело в том, что в пересчете на гривны пенсия от оккупантов значительно меньше минимальной пенсии в Украине.

Но нужно понимать. В Мариуполе оккупанты установили цены в магазинах в 3, а то и 4 раза выше, чем было раньше. Если перечислить с учетом этого, то пенсия по нашему выходит где-то 1 500 гривен,

– рассказали 24 каналу.

Какие пенсии в Украине

Минимальная пенсия в Украине с 1 июля этого года составляет 2027 гривен.

в Украине с 1 июля этого года составляет 2027 гривен. Средняя – 4 437 гривен.

Осенью украинских пенсионеров также ожидается индексация выплат. С 1 октября они вырастут на 300 гривен для тех, чей возраст больше 70 лет. Что касается минимальной пенсии для этой категории, то она не будет меньше 3 тысяч гривен, но есть условие – полный страховой стаж. В настоящее время он составляет 29 лет.

Глава Минсоцполитики Оксана Жолнович рассказала, что если у пенсионеров 70+ недостаточно страхового стажа, то надбавка будет пропорциональной тому, сколько лет не хватает человеку.

Напомним, что с 1 декабря вырастет минимальная пенсия в Украине до 2093 гривен, поскольку бюджетом-2022 предусмотрено повышение прожиточного минимума. Кстати, в декабре следует ожидать повышения и других привязанных к нему социальных выплат: алиментов, пособия по безработице, пособия на ребенка.

Могут ли пенсионеры возобновить пенсионные выплаты

Игорь Чудовский, управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры", рассказал в комментарии 24 каналу, что переехав на подконтрольную территорию Украины, пенсионеры имеют право возобновить получение пенсий в полном объеме.

Для этого пенсионеру нужно зарегистрироваться как внутриперемещенному лицу (ВПЛ – 24 канал) и обратиться в пенсионный фонд с заявлением о возобновлении пенсии. Также это можно сделать через приложение Дия,

– объяснил эксперт.

Напомним! Что в случае если пенсионер не может получить пенсию физически в отделении "Укрпочты", то выплаты будут накапливаться на его счету в течение шести месяцев. Также пенсионеры могут изменить способ получения пенсий: физически в отделении "Укрпочты" на формат переводов на банковскую карточку.

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Как восстановить пенсионные выплаты

Чтобы восстановить пенсионные выплаты, пенсионер должен получить статус ВПЛ (внутренне перемещенного лица) после переезда на подконтрольную территорию Украины. Для получения пенсии внутренне перемещенному лицу необходимо зарегистрироваться и получить справку о взятии на учет внутриперемещенного лица, которая позволит, в частности, переоформить социальные выплаты, пенсию, пояснила адвокат Монастырская. Заявление о взятии на учет может подать в электронном формате или лично.

В электронной форме

Подать заявление в электронном формате можно с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дия) совершеннолетним или несовершеннолетним внутренне перемещенным лицом, которому присвоен регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Внутри перемещенное лицо, подавшее заявление в электронной форме через Портал Дия, после включения сведений о нем в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах обращается к уполномоченному органу или уполномоченному лицу территориальной общины/центра предоставления административных услуг по месту нахождения на учете для получения справки в бумажной форме.

После чего с соответствующей справкой в бумажной форме лицо обращается в управление Пенсионного фонда Украины в районе фактического места жительства для восстановления пенсионных выплат.

Лично

Чтобы физически подать заявление, необходимо обратиться к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг. Также заявителю необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, либо документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус, либо свидетельство о рождении ребенка.

В заявлении о постановке на учет в качестве внутренне перемещенного лица необходимо указать:

фамилию, имя и отчество;

гражданство;

дату и место рождения;

пол;

сведения о малолетних, несовершеннолетних внутренне перемещенных лиц, прибывших вместе с ним (при необходимости);

сведения о законных представителях, сопровождающих малолетнего ребенка, недееспособных лиц или лиц, дееспособность которых ограничена;

сведения о зарегистрированном и фактическом месте жительства;

адрес, по которому с лицом может осуществляться официальная переписка или вручаться официальная корреспонденция, и контактный номер телефона;

обстоятельства, вызвавшие внутреннее перемещение;

уведомление лица о непричастности к совершению преступлений или соучастии в преступлениях;

сведения о жилищных, социальных, медицинских, образовательных и других нуждах;

сведения о наличии инвалидности и потребности в технических и других средствах реабилитации;

сведения о месте обучения/воспитания ребенка (наименование заведения);

сведения о трудоустройстве, образовании, специализации профессионального образования, должности, профессии.

Справка выдается безвозмездно в день подачи заявления о взятии на учет, кроме случаев, когда при подаче заявления в документе, удостоверяющем личность и подтверждающего гражданство Украины, или в документе, удостоверяющем личность и подтверждающем его специальный статус, отсутствует отметка о регистрации места жительства на территории административно-территориальной единицы, из которой осуществляется внутреннее перемещение.

В таком случае уполномоченный орган обязан рассмотреть заявление в течение 15 рабочих дней и принять решение о выдаче справки или отказе в его выдаче.

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За какой период пенсионер сможет получить выплаты

Юристы, опрошенные Экономикой 24, единогласно ответили, что пенсионер сможет возобновить выплаты и получить средства за тот период, когда не мог забрать выплаты по тем или иным причинам, ведь такое право защищено на законодательном уровне.

Национальным законодательством Украины четко регламентирована соответствующая процедура. Так, возобновление выплаты пенсии производится по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты. Выплата пенсии возобновляется в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 35 и статьей 46 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании",

– объяснила Монастырская.

Обратите внимание, что украинцы могут получить пенсии за прошедшее время, но не больше чем за три года. Вместе с тем адвокат добавила, в связи с современными реалиями, в ПФУ подчеркивают, что все выплаты, которые пенсионеры не смогли получить вовремя в течение войны, будут сохранены. Если пенсионеры не могут выехать на безопасную территорию, то получат выплаты как можно скорее после деоккупации.

Справка. Согласно ст. 46 (выплата пенсии за прошедшее время) настоящего Закона, начисленные суммы пенсии, на выплату которых пенсионер имел право, но не получил своевременно по своей вине, выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за три года до дня обращения за получением пенсии. В этом случае часть суммы неполученной пенсии, но не более чем за 12 месяцев, выплачивается одновременно, а остальная сумма выплачивается ежемесячно равными частями, не превышающими месячный размер пенсии.

Пенсию можно получить в наследство Юрий Чудовский рассказал, что получить неполученную пенсию должны также наследники после того, как получат наследство. Пенсия начисляется и на нее имеют право пенсионеры со дня назначения и до дня смерти. Никаких исключений по закону нет,

– поделился он. Титайте также Часть переселенцев может получить 20% надбавку к пенсии

Будет ли ответственность за пенсии от оккупантов

По мнению Виолеты Монастырской, не все пенсионеры имеют финансовые и/или физические возможности покинуть свои дома и переехать на подконтрольную территорию Украины. "Да и можно ли наказывать пожилого человека за то, что он пытается выжить в тех условиях, в которых он оказался не по собственной воле? Но ведь это вопрос моральный", – считает юрист.

Уголовная ответственность за получение выплат от оккупантов не предусмотрена. Пенсионеры имеют право получать любые выплаты от оккупантов. Согласно действующему международному праву, именно на оккупантах лежит обязанность содержать оккупированные территории и предотвращать гуманитарные и техногенные катастрофы,

– рассказал Чудовский.

Вместе с тем Монастырская подчеркнула, что после 24 февраля Уголовный кодекс Украины действительно претерпел ряд изменений в связи с внедрением военного положения. Речь идет о новой статье 11-1 – Коллаборационная деятельность, однако никаких изменений, которыми было инкриминировано такое деяние как получение пенсионерами выплат от оккупантов, не введено.

Кроме этого, согласно статье 5 Уголовного кодекса Украины, закон об уголовной ответственности, устанавливающий уголовную противоправность деяния, усиливает уголовную ответственность или иным образом ухудшает положение лица, не имеет обратного действия во времени.

Таким образом, даже если соответствующее деяние будет в будущем инкриминировано, в чем большие сомнения, пенсионеры, получавшие выплаты от оккупантов до сих пор, не будут нести уголовной ответственности,

– объяснила Монастырская.

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