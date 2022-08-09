"Горное" удостоверение выдают бесплатно в течение 30 дней после обращения. Сначала нужно получить статус гражданина, проживающего на территории горного населенного пункта. Для обращения нужно иметь при себе документы о статусе ВПЛ с указанием нового места жительства.

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Куда обращаться

В исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

в районные, районные в городах Киеве и Севастополе государственных администраций;

в Центры предоставления административных услуг.

Эксперты отметили, что оснований для отказа в выдаче "горного" удостоверения законодательством не предусмотрено. Если вам все-таки отказывают, это решение можно обжаловать только в судебном порядке.

После этого необходимо предъявить органам ПФУ свой вид.

Пенсии в Украине: последние новости

Размер соцвыплат вырос с 1 июля. В частности, минимальная пенсия с 1934 гривен увеличилась до 2027 гривен. С декабря она вырастет до 2093 гривен.

Что касается максимальной пенсии, которая составляет 19340 гривен, то она вырастет до 20270 гривен.

Украинцы, уехавшие за границу, спасаясь от войны, будут продолжать получать выплаты. В Пенсионном фонде отметили, что не ведут учет уехавших из страны.

Кроме того, украинцы имеют право на ежемесячную доплату к пенсии , если у них есть сверхурочный стаж работы. Размер прибавки составляет 1% прожиточного минимума.

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