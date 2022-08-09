"Гірське" посвідчення видають безкоштовно протягом 30 днів після звернення. Спочатку треба отримати статус громадянина, що проживає на території гірського населеного пункту. Для звернення треба мати при собі документи про статус ВПО із зазначенням нового місця проживання.

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Куди звертатися

До виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;

до районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;

до Центрів надання адміністративних послуг.

Експерти зауважили, що підстав для відмови у видачі "гірського" посвідчення законодавством не передбачено. Якщо вам все-таки відмовляють, то це рішення можна оскаржити лише в судовому порядку.

Після цього необхідно пред'явити органам ПФУ свою посвідку.

Пенсії в України: останні новини

Розмір соцвиплат зріс з 1 липня. Зокрема, мінімальна пенсія з 1 934 гривень збільшилась до 2 027 гривень. З грудня вона зросте до 2 093 гривень.

Щодо максимальної пенсії, яка становить 19 340 гривень, то вона зросте до 20 270 гривень.

Українці, які поїхали за кордон, рятуючись від війни, продовжуватимуть отримувати виплати. У Пенсійному фонді зазначили, що не ведуть облік тих, хто поїхав з країни.

Крім того, українці мають право на щомісячну доплату до пенсії, якщо у них є понаднормовий стаж роботи. Розмір надбавки становить 1% прожиткового мінімуму.

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