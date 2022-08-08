Раніше у матеріалі 24 каналу повідомляли, що у серпні зміна розміру пенсій не передбачена. Учасники бойових дій мають певні пільги та умови щодо виходу на пенсію, хто саме належить до цих категорій визначає "Закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Розмір пенсії залежить від стажу та отриманого заробітку

Розмір пенсії для УБД залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку.

Які доплати отримують учасники бойових дій:

підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність ( це станом на зараз 2027 гривень);

цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень;

щомісячна державна допомога на суму, що не вистачає до мінімальної пенсійної виплати — 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також УБД мають право достроково вийти на пенсію. Для жінок – у віці 50 років, проте, якщо у них є страховий стаж не менше ніж 20 років. Для чоловіків у законі вказаний вік – 55 років, за умови страхового стажу не менше, як 25 років.

Зверніть увагу! Учасники бойових дій – це особи, які брали участь у виконанні бойових завдань з захисту України. Мовиться про військові підрозділи, з'єднання всіх видів і родів військ ЗСУ. Також – це і партизанські загони та підпілля.

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Дивіться у відео – що відбувається зараз на фронті: