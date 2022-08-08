Ранее в материале 24 канала сообщалось, что в августе изменение размера пенсий не предусмотрено. Участники боевых действий имеют определенные льготы и условия выхода на пенсию, кто именно относится к этим категориям определяет "Закон о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Размер пенсии зависит от стажа и полученного заработка

Размер пенсии для УБД зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка.

Какие доплаты получают участники боевых действий:

повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность (это по состоянию на сейчас 2027 гривен);

целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен;

ежемесячное государственное пособие на сумму, недостающую до минимальной пенсионной выплаты — 210% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Также УБД вправе досрочно выйти на пенсию. Для женщин – в возрасте 50 лет, однако, если у них есть страховой стаж не менее 20 лет. Для мужчин в законе указан возраст – 55 лет, при страховом стаже не менее 25 лет.

Обратите внимание! Участники боевых действий – это лица, участвовавшие в выполнении боевых задач по защите Украины. Речь идет о военных подразделениях, соединениях всех видов и родов войск ВСУ. Также – это и партизанские отряды и подполье.

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Смотрите в видео – что происходит сейчас на фронте: