Изменятся ли пенсии в августе

Это означает, что с 1 августа пенсионные выплаты украинцев не изменятся . Рассказываем, что нужно знать украинцам о повышении пенсий в ближайшее время.

Читайте также Выплаты для украинцев от международных организаций: подробная инструкция, как получить

Согласно доступной информации, в этом году пенсионеры могут ожидать повышения выплаты с 1 октября.

Минимальная пенсионная выплата для неработающих в возрасте от 65 лет и тех, кто имеет страховой стаж – мужчины не менее 35 лет и женщины не менее 30 лет, составит 2 680 гривен .

Кроме того, намерены установить ежемесячную компенсационную выплату в размере 300 гривен лицам от 70 до 75 лет.