Чи зміняться пенсії у серпні

Це означає, що з 1 серпня пенсійні виплати українців не зміняться. Розповідаємо, що потрібно знати українцям про підвищення пенсій найближчим часом.

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Згідно з доступною інформацією, цього року пенсіонери можуть очікувати на підвищення виплати з 1 жовтня.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб, що не працюють, віком від 65 років і тих, хто має страховий стаж – чоловіки не менше 35 років та жінки не менше 30 років, становитиме 2 680 гривень.

Крім того, мають намір встановити щомісячну компенсаційну виплату у розмірі 300 гривень особам віком від 70 до 75 років.