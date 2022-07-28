Однако на самом деле зарегистрироваться для получения средств от международных организаций можно не выходя из дома. О суммах, процедуре оформления и о том, какие категории могут претендовать на выплаты – читайте дальше.

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Кто может получить помощь

Международные организации, прежде всего, оказывают финансовую помощь незащищенным слоям населения, в том числе людям с инвалидностью, пенсионерам, родителям и матерям-одиночкам, многодетным и малообеспеченным семьям. Также в нынешних условиях в приоритете – внутренние переселенцы. Вместе с тем, теоретически, подать заявку на получение выплат может любой.

При этом в Министерстве социальной политики, которое и осуществляет верификацию заявителей на получение международной финансовой помощи, отмечают, что окончательное решение о выплате или невыплате средств принимают непосредственно международные организации.

Как правило, наиболее быстро согласовываются предоставление финансовой помощи заявителям, являющимся представителями сразу нескольких категорий. Например, пенсионерам-переселенцам или пенсионерам с инвалидностью, внутренне переселенной многодетной семье и т.д.

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Организации, суммы и условия

На платформе "єДопомога" можно найти всю необходимую информацию о международных организациях, оказывающих помощь украинцам. Список, категории и суммы выглядят так:

ЮНИСЕФ . Выплачивает помощь многодетным семьям, имеющим 3 и более детей младше 18 лет, при этом хотя бы одному ребенку еще не исполнилось 2 года. Кроме того, на средства могут рассчитывать семьи, у которых двое несовершеннолетних детей и один из них имеет инвалидность. Сумма помощи – 2 220 гривен на каждого члена семьи, однако не больше 33,3 тысяч гривен.

. Выплачивает помощь многодетным семьям, имеющим 3 и более детей младше 18 лет, при этом хотя бы одному ребенку еще не исполнилось 2 года. Кроме того, на средства могут рассчитывать семьи, у которых двое несовершеннолетних детей и один из них имеет инвалидность. Сумма помощи – 2 220 гривен на каждого члена семьи, однако не больше 33,3 тысяч гривен. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Помогает финансово внутренне перемещенным лицам, в приоритете – ВПЛ-пенсионерам, получающим пенсию от государства размером до 3 тысяч гривен. Сумма – 2220 гривен ежемесячно, в течение 3 месяцев.

по делам беженцев. Помогает финансово внутренне перемещенным лицам, в приоритете – ВПЛ-пенсионерам, получающим пенсию от государства размером до 3 тысяч гривен. Сумма – 2220 гривен ежемесячно, в течение 3 месяцев. Всемирная продовольственная программа ООН . Дает по 2220 гривен на каждого члена внутренне перемещенной семьи в течение 3 месяцев.

. Дает по 2220 гривен на каждого члена внутренне перемещенной семьи в течение 3 месяцев. Общество Красного Креста Украины. Помогает малообеспеченным семьям единовременной выплатой в 2500 гривен.

Украины. Помогает малообеспеченным семьям единовременной выплатой в 2500 гривен. Международная организация по миграции . Предоставляет 2220 гривен людям с инвалидностью в течение 3 месяцев.

. Предоставляет 2220 гривен людям с инвалидностью в течение 3 месяцев. Red Rose CDS Limited. Помогает пенсионерам-переселенцам и/или людям с инвалидностью в размере 2 220 гривен на каждого члена семьи заявителя в течение 3 месяцев.

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Как оформить выплаты

На сайте "єДопомога" нужно выбрать категорию "Выплаты от международных организаций" и заполнить заявку. В специальной форме необходимо ввести следующие данные:

ФИО;

РНОКПП (ИНН);

паспортные данные;

адрес регистрации;

телефонный номер;

IBAN вашего счета в банке.

После заполнения и отправки заявки Минсоцполитики обработает ее и передаст международной организации, под программу которой вы подпадаете. Статус заявки будет обновляться на платформе "єДопомога", поэтому звонить или куда-то писать относительно процесса не нужно.

Как начисляют средства

Каждая международная программа производит выплату по-разному. К примеру, ООН отправит вам SMS-сообщение с кодом банковского перевода (MTCN) от Western Union. С ним средства можно будет забрать наличными. Однако если вы являетесь клиентом "Приватбанка", "А-банка" или "Ощадбанка", можно осуществить онлайн-перевод на свой счет.

Тем временем Красный Крест выплачивает пособие через "Приватбанк". Кстати, с дополнительными вопросами и уточнениями можно обратиться на горячую линию Минсоцполитики по телефону 1539.

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