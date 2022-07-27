Сколько украинцев работают
В июле среди тех, кто имел работу до войны, работают только 59%; из них:
- 34% – полноценно,
- 19% – удаленно или частично,
- 6% – нашли новую работу.
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В июле количество людей, потерявших работу, составляет 39% против 35% в июне. Среди потерявших работу за время войны только треть активно ее сейчас ищет. Только 23% думают над этим, и 41% занимают выжидательную позицию.
Снижение зарплаты
- Половина украинцев, имеющих работу, испытали снижение зарплаты от 10% и более.
- У 43% зарплата не изменилась.
- У 9% – выросла.
Больше всего тех, кто почувствовал снижение доходов среди работающих сейчас удаленно или частично и предпринимателей, отметили в соцгруппе "Рейтинг". В то время как среди государственных служащих относительное большинство сохранило предыдущую зарплату.
Сколько готовы работать при уменьшении зарплаты
- 57% – готовы продолжать работать даже в случае уменьшения заработной платы.
- 40% – будут искать новую работу. Больше всего в этой категории было респондентов-молодежи, работающих в частном секторе или на себя.
Среди работающих доминирует уверенность в сохранении своего рабочего места в последующие полгода. В этом убеждены 83% опрошенных. Не уверены – 11% опрошенных, в основном среди тех, чей доход снизился более чем на 50%.
Сколько украинцев считает, что сможет найти работу быстро в случае ее потери
- Почти 40% работающих убеждены, что смогут быстро найти работу при ее потере.
- 57% такой уверенности не имеют, чаще всего старшие опрошенные, женщины, работники госсектора.
Как проводился опрос
Опрос проведен 23 – 24 июля 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных россией территорий, где отсутствует украинская мобильная связь. В Опросе приняли участие 1000 респондентов от 18 лет. Метод опроса: CATI (телефонное интервью). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.
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