В интервью она рассказала, планирует ли правительство Украины повышать пенсионный возраст. Глава министерства отметила, что акцент сейчас делается именно не на возрасте, а на страховом стаже.

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Повышать пенсионный возраст не планируют

Мы не будем его (пенсионный возраст – 24 канала) повышать. Все повышение уже прописано к 2028 году, оно и так происходит, но не возраст, а стаж. В зависимости от того, какой у человека страховой стаж, он может и выйти на пенсию,

– подчеркнула Жолнович.

Напомним, что в Украине с 2028 года планируется изменить алгоритм выхода на пенсию. Граждане нашего государства смогут отправиться на заслуженный отдых тогда, когда накопят достаточное количество страхового стажа. Правда, это, по мнению экспертов, не так-то просто.

Важно! Страховой стаж для назначения пенсии составляет 35 лет для мужчин и 30 для женщин.

Пенсии к концу года возрастут

Ранее министр подчеркнула, что украинцев ожидает еще несколько повышений пенсий до конца 2022 года. Она отметила, что выплаты для граждан нашего государства возрастут как в октябре, так и в декабре. Связано это с повышением минимальной заработной платы и индексацией.

В то же время она добавила, что ощутимо возрастут также пенсии для тех, кто достиг 70 лет. Но произойдет это при условии, что у них необходимое количество страхового стажа. Если же его недостаточно, то повышения выплаты будет пропорциональным тому, скольких лет не хватает.

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