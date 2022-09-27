Перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в ефірі національного телемарафону запевнила, що Пенсійний фонд України продовжує виплату пенсій, у тому числі людям, які перебувають на окупованих та звільнених територіях. Але є ситуації, коли виплати перестають надходити.

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Це може статися, якщо людина протягом тривалого часу не користується своїм картковим рахунком. На жаль, ми не бачимо всіх пенсіонерів, а можуть бути різні ситуації,

– сказала Марчак.

За її словами, у фонді знають, що відбувається на окупованих територіях. Є розуміння, що людина може просто загинути і про це не буде відомо.

Якщо протягом півроку у пенсіонера зовсім не має жодного руху по картках, тоді Пенсійний фонд може припинити нарахування. Щоб відновити виплати людині необхідно зв'язатися з Пенсійним фондом та підтвердити свою особу.

Коли Пенсійний фонд може позбавити виплат