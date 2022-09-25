Мовиться про Закон України № 2040-ІХ. Згідно з поясненнями юристів, особа матиме право на дострокове призначення пенсії за віком, якщо у неї є не менше 30 років страхового стажу

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Разом з тим, достроково може бути призначено пенсію особам, які одночасно відповідають таким вимогам:

Їх звільнили з роботи з ініціативи роботодавця через зміни в організації виробництва та праці або виявленням невідповідності займаній посаді за станом здоров'я.

Трудовий договір із такими працівниками розірвали не більше ніж за 1,5 року до досягнення ними пенсійного віку.

Зверніть увагу! Для дотримання відповідної норми на момент звільнення у 2022 році особам має бути не менше ніж 58,5 років. Така особа має страховий стаж не менше: 30 років – для жінок та 35 років – для чоловіків.

Після звільнення особа зареєструвалася у центрі зайнятості, при цьому підходяща для неї робота відсутня (за винятком осіб, звільнених через виявлення невідповідності займаній посаді за станом здоров'я: вони можуть не звертатися до центру зайнятості).

Відтак в умовах воєнного стану підходящою для осіб, зареєстрованих безробітними, протягом 30 перших днів після реєстрації вважається робота, яка відповідає:

освіті, професії (спеціальності), кваліфікації, а також набутому за період трудової діяльності досвіду роботи;

рівню заробітної плати залежно від тривалості безробіття (не нижче ніж заробітна плата на останньому місці роботи).

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Ті люди, які вимушені йти у відпустку за власні кошти, позбуваються бази для нарахування та сплати єдиного соціального внеску. Отже, проведений час у відпустці за власні кошти не враховуватиметься у стаж.

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