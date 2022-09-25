Мовиться про Закон України № 2040-ІХ. Згідно з поясненнями юристів, особа матиме право на дострокове призначення пенсії за віком, якщо у неї є не менше 30 років страхового стажу
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Разом з тим, достроково може бути призначено пенсію особам, які одночасно відповідають таким вимогам:
- Їх звільнили з роботи з ініціативи роботодавця через зміни в організації виробництва та праці або виявленням невідповідності займаній посаді за станом здоров'я.
- Трудовий договір із такими працівниками розірвали не більше ніж за 1,5 року до досягнення ними пенсійного віку.
- Після звільнення особа зареєструвалася у центрі зайнятості, при цьому підходяща для неї робота відсутня (за винятком осіб, звільнених через виявлення невідповідності займаній посаді за станом здоров'я: вони можуть не звертатися до центру зайнятості).
Відтак в умовах воєнного стану підходящою для осіб, зареєстрованих безробітними, протягом 30 перших днів після реєстрації вважається робота, яка відповідає:
- освіті, професії (спеціальності), кваліфікації, а також набутому за період трудової діяльності досвіду роботи;
- рівню заробітної плати залежно від тривалості безробіття (не нижче ніж заробітна плата на останньому місці роботи).
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Ті люди, які вимушені йти у відпустку за власні кошти, позбуваються бази для нарахування та сплати єдиного соціального внеску. Отже, проведений час у відпустці за власні кошти не враховуватиметься у стаж.
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