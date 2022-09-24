Пенсійний фонд, Мінфін та Мінсоцполітики щороку проводять перевірку щодо виплати пенсій, після якої частина людей позбавляється виплат.

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Коли людину можуть позбавити пенсії

Чинним законодавством, а саме законом про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування", передбачено кілька причин, з яких можуть позбавити пенсій. Тож органи Пенсійного фонду або суди приймають рішення, опираючись на цей закон.

Стаття 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" визначає 4 випадки, коли припиняється виплата пенсій:

якщо пенсія була призначена особі на підставі документів, що містять неправдиву інформацію, наприклад, якщо є помилка у прізвищі або якщо виплати отримували за сфальшованими документами,

якщо пенсіонер поїхав за кордон – у такому випадку пенсію не виплачуватимуть до його повернення в Україну (якщо інше не передбачено міжнародним договором),

у випадку смерті пенсіонера,

у випадку неотримання особою пенсійних виплат упродовж 6 місяців.

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Ті люди, які вимушені йти у відпустку за власні кошти, позбуваються бази для нарахування та сплати єдиного соціального внеску. Отже, проведений час у відпустці за власні кошти не враховуватиметься у стаж.

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