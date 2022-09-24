Пенсионный фонд, Минфин и Минсоцполитики ежегодно проводят проверку выплаты пенсий, после которой часть людей лишается выплат.

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Когда человека могут лишить пенсии

Действующим законодательством, а именно законом об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании", предусмотрено несколько причин, по которым могут лишить пенсий. Поэтому органы Пенсионного фонда или суды принимают решение, опираясь на этот закон.

Статья 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определяет 4 случая, когда прекращается выплата пенсий:

если пенсия была назначена лицу на основании документов, содержащих ложную информацию, например, если есть ошибка в фамилии или если выплаты получали по фальшивым документам,

если пенсионер уехал за границу – в таком случае пенсию не будут выплачивать до его возвращения в Украину (если иное не предусмотрено международным договором),

в случае смерти пенсионера,

в случае неполучения лицом пенсионных выплат в течение 6 месяцев.

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Те люди, которые вынуждены уходить в отпуск за собственные средства, избавляются от базы для начисления и уплаты единого социального взноса. Следовательно, проведенное время в отпуске за собственные средства не будет учитываться в стаже.

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