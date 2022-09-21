Такі українці позбуваються бази для нарахування та сплати єдиного соціального внеску. Отже, проведений час у відпустці за власні кошти не враховуватиметься у стаж.

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Як українці можуть втратити страховий стаж під час війни

Як розповів експерт із соціальної політики Андрій Павловський, працівник під час тривалої відпустки без збереження заробітної плати менш соціально захищений. За його словами, якщо людина у цей час захворіла, то допомога з тимчасової непрацездатності їй не виплачуватиметься.

Якщо працівник написав заяву про відпустку без збереження заробітної плати на цілий місяць або більше (на час періоду воєнного стану), йому не нараховується заробітна плата. А отже, відсутня і база для нарахування та сплати ЄСВ (страхового внеску). Як наслідок, страховий стаж за відповідні неоплачувані місяці не зараховується і можна лишитись без пенсії,

– зазначив експерт.

До речі, страховий стаж зараховується у разі сплати страхових внесків. Основна відмінність від трудового стажу – це коли наявність страхового стажу пов'язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Хто зможе раніше вийти на пенсію у 2023 році

Тепер на пенсію у 60 років можуть вийти ті, чий страховий стаж 30 і більше років. Відповідна вимога діятиме з 1 січня по 31 грудня 2023 року.

Якщо ви не отримали відповідний пенсійний стаж, то ваш вихід на пенсію можливий за умов, що вам 63 роки і ви маєте від 20 до 30 років стажу у 2023 році та якщо вам 65 років і ви маєте від 15 до 20 років трудового стажу.

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