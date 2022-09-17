В Україні передбачено, що на пенсію можуть вийти люди, які досягнули певного віку. Важливою умовою також є набір необхідної кількості років страхового стажу. Але деякі зміни очікують на нас у 2023 році, і ми розповімо які саме.

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Хто раніше вийде на пенсію у 2023 році

У нашій державі триває пенсійна реформа. Один з її етапів запровадять у 2023 році. Він передбачає можливість піти на пенсію до досягнення пенсійного віку. Але є важлива умова.

Нагадаємо, що для виходу на пенсію у 60 років донині потрібно було мати щонайменше 29 років страхового стажу. Відповідна умова зміниться вже з 1 січня 2023 року. Розповідаємо, хто з нового року претендує на швидший вихід на пенсію.

Тепер на пенсію у 60 років можуть вийти ті, чий страховий стаж 30 і більше років. Діятиме відповідна вимога з 1 січня по 31 грудня 2023 року.

Якщо ви не отримали відповідний пенсійний стаж, то ваш вихід на пенсію можливий за умов, що:

вам 63 роки і ви маєте від 20 до 30 років стажу у 2023 році;

вам 65 років і ви маєте від 15 до 20 років трудового стажу.

У 2023 році зміниться прожитковий мінімум

Він становитиме 2 589 гривень на одну особу. Зауважимо, що прожитковий мінімум зростає традиційно двічі – у січні та липні. Власне, за кілька місяців на нас очікує підвищення його рівня з урахуванням інфляцій та інших факторів.

З нового року змін зазнає не лише прожитковий мінімум. Разом із ним зростуть інші виплати від держави. Так, малозабезпечені сім'ї отримуватимуть такі виплати:

для дітей віком до 6 років – 2 272 гривні;

для дітей від 6 до 18 років – 2 833 гривні;

для тих, хто втратив працездатність – 2 093 гривні;

для працездатних осіб – 2 684 гривні.

Крім того, зросте мінімальна пенсія в Україні. З 1 січня 2023 року вона становитиме 2093 гривні. Відповідна сума прив'язана до прожиткового мінімуму для тих осіб, які втратили працездатність.

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