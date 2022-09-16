Якщо громадянин України повністю або частково стає непрацездатним, він має право оформити пенсію по інвалідності. Розмір суми залежить від отриманої групи інвалідності.
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Розміри пенсій для різних груп
З 1 грудня 2022 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зросте з 2 027 гривень до 2 093 гривень. Це і є мінімальний розмір пенсії на 2023 рік:
- Люди I групи інвалідності, мають право на 100% пенсії за віком. Однак для цього необхідно мати страховий стаж від 1 до 10 років, залежно від віку, в якому особа визнана інвалідом.
- Розмір виплат для ІІ групи становить 90% від пенсії за віком. Необхідний страховий стаж – 1-14 років.
- Особи ІІІ групи інвалідності можуть отримувати 50% пенсії за віком, якщо є 1-14 років страхового стажу.
Що потрібно для отримання пенсій по інвалідності
Є два варіанти оформлення документів для призначення пенсії по інвалідності:
- офлайн – звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду;
- онлайн – оформити документи на інтернет-порталі електронних послуг ПФУ.
Документи, які необхідні для отримання виплат:
- письмова заява про призначення пенсії;
- паспорт чи свідоцтво про народження (для дітей);
- довідка про реєстрацію місця проживання, якщо людина має ID-паспорт;
- РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
- трудова книжка або інші документи, що підтверджують стаж;
- відомості про заробітну плату;
- документи, що засвідчують особливий статус особи (наприклад, довідка з МСЕК, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни);
- фотографія (необхідна для оформлення пенсійного посвідчення);
Пенсії по інвалідності для військових
Військовослужбовцям, що проходять строкову службу, до заяви для оформлення пенсії потрібно до всіх перелічених вище документів взяти зі собою :
- свідоцтво про хворобу, яке видане та засвідчене військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку;
- або довідку військово-лікарської комісії (копію).
Якщо особа хоче оформити виплати по інвалідності після звільнення з військової служби, то варто ще взяти зі собою:
- довідку військового комісаріату про проходження військової служби, де зазначена дата призову;
- дати та підстави звільнення з військової служби;
- а також висновок МСЕК (vедико-соціальна експертна комісія) про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.
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