Якщо громадянин України повністю або частково стає непрацездатним, він має право оформити пенсію по інвалідності. Розмір суми залежить від отриманої групи інвалідності.

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Розміри пенсій для різних груп

З 1 грудня 2022 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зросте з 2 027 гривень до 2 093 гривень. Це і є мінімальний розмір пенсії на 2023 рік:

  • Люди I групи інвалідності, мають право на 100% пенсії за віком. Однак для цього необхідно мати страховий стаж від 1 до 10 років, залежно від віку, в якому особа визнана інвалідом.
  • Розмір виплат для ІІ групи становить 90% від пенсії за віком. Необхідний страховий стаж – 1-14 років.
  • Особи ІІІ групи інвалідності можуть отримувати 50% пенсії за віком, якщо є 1-14 років страхового стажу.

Що потрібно для отримання пенсій по інвалідності

Є два варіанти оформлення документів для призначення пенсії по інвалідності:

  • офлайн – звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду;
  • онлайн – оформити документи на інтернет-порталі електронних послуг ПФУ.

Документи, які необхідні для отримання виплат:

  • письмова заява про призначення пенсії;
  • паспорт чи свідоцтво про народження (для дітей);
  • довідка про реєстрацію місця проживання, якщо людина має ID-паспорт;
  • РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • трудова книжка або інші документи, що підтверджують стаж;
  • відомості про заробітну плату;
  • документи, що засвідчують особливий статус особи (наприклад, довідка з МСЕК, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни);
  • фотографія (необхідна для оформлення пенсійного посвідчення);

Пенсії по інвалідності для військових

Військовослужбовцям, що проходять строкову службу, до заяви для оформлення пенсії потрібно до всіх перелічених вище документів взяти зі собою :

  • свідоцтво про хворобу, яке видане та засвідчене військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку;
  • або довідку військово-лікарської комісії (копію).

Якщо особа хоче оформити виплати по інвалідності після звільнення з військової служби, то варто ще взяти зі собою:

  • довідку військового комісаріату про проходження військової служби, де зазначена дата призову;
  • дати та підстави звільнення з військової служби;
  • а також висновок МСЕК (vедико-соціальна експертна комісія) про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

Нагадаємо, українські чиновники назвали 2 пріоритети для видатків з бюджету на наступний рік: витрати на оборону та безпеку України та – на соціальні виплати.

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